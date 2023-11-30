Rasıh Reşat: Musevi Kissinger’e bir rahmet gider

1974 Barış Harekatı’nın mimarı olarak rahmetli Bülent Ecevit ile yine rahmetli Necmettin Erbakan’ı söyleriz ya, aslında önemli bir mimarı daha var ondan hiç bahsetmiyoruz.

Bugün bahsedeyim de öldüğü günde Barış Harekatı’ndan dolayı bir Kıbrıslı Türk onu da anmış olsun.

Evet dün gece 100 yaşında hayatını kaybeden efsanevi Amerikan Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’den bahsediyorum.

Kissinger’ın harekattan çok sonra gizliliği ortadan kaldırılan dönemin Amerikan Başkanı Gerald Ford ile görüşmesinin tutanaklarında, Türkiye’nin Kıbrıs’a yapacağı askeri harekat ile ilgili görüşlerini okuyan herkes Amerika’nın da 1974’te payı olduğunu da görür. Amerika değil de Kissinger diyebiliriz.

Evet sonrasında Türkiye’ye birtakım ambargolar uygulamışlar ama olsun.

Gerald Ford, onun gibi dış politikada birçok ABD Başkanı’nın güvendiği kişi olarak Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’ı Beyaz Saray’a çağırır. ‘Henry ne diyorsun? Türkiye Kıbrıs’a çıkacak’

Kissinger ise Başkanına cevaben, ‘Türkiye’nin Kıbrıs’ın üçte birini elinde tutmasının Amerika açısından bir sakıncası yoktur’ dedi.

Orda değildim. Gizli Amerikan belgeleri söylüyor.

Bir başka ifadeyle Türkiye’nin yapacağı harekat, Amerikan’ın çıkarlarına ters olmadığını söyledi.

E biliyorsunuz, dünyanın herhangi bir noktasındaki olay Amerikan çıkarlarına ters düşmüyorsa caizdir, düşüyorsa günahtır.

Düşünün Kissinger, Ford’a, ‘Aman Başkan’ım Türkiye’nin Kıbrıs’a çıkması Amerina çıkarlarına terstir, hemen 6’nci Filo’ya savaş formatı almasını emrini vermeniz lazım demiş olsaydı ne olacaktı halimiz?

O nedenledir ki, Amerika yeşıl ışık yaktı. Yakmadıysa bile kırmızı ışık yakmamakla 1974 Barış Harekatı’nın gerçekleşmesinin nedenlerinin önemli olanlarından biridir diyebiliriz.

‘Türk taktikleri doğrudur. Önce adanın bir kısmını alacaklar sonra da ellerindeki toprak parçasını kullanarak müzakere yapacaklar’ demişti yine Kissinger Başkan’ına. Bu sefer birinci harekat ile ikinci harekat arasındaki bir görüşmede.

Kissinger ayrıca Gerald Ford’a, Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs nedeniyle bir savaş istemediklerini ancak eğer bir savaş olursa, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’den yana taraf olması gerektiği telkininde bulunduğunu da öğreniyoruz bu belgelerden.

Dolayısıyla, Henry Kissinger’in büstünü meclis bahçesine dikelim demiyorum ama zaman zaman, bana göre modern dış politikanın şekillenmesinde büyük payı olan ve Barış Harekatının önünü açan diplomatların duayenini de anmak lazım diye düşünürüm.

Hatta BM’deki her ülkenin milli gününü kutlayan Dışişleri Bakanlığı’mızın ya da Cumhurbaşkanımızım bir başsağlığı mesajı yerinde gibi olur sanırım.

Evet Kissinger Musevi’ydi ama yine de bir rahmet gider.

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