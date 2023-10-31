Rasıh Reşat: Yasal değişiklik olmadan bu vergiler toplanabilir

Yazdığım yazılara, hakaretamiz ya da aşağılayıcı değil de bilgi içeren reaksiyonlar geldi mi çok hoşuma gider.

Misal dünkü yazım olumlu olumsuz ama çoğu bilgi içeren tepkiler aldı. Birçok şey öğrenmiş oldum.

Kimileri devlette çalışanların ikinci iş yapmasının son derece yanlış olduğunu söyledi. Kimileri ise benim dediğim gibi yapsınlar ama elde ettikleri kazançtan vergi alınması gerektiğini söylediler.

Ben yasanın değiştirilmesi ve belli meslek gruplarının ikinci iş yapmasını serbest kalmasıyla oluşacak kayıt altındaki kazançlardan vergi alınması gerektiğini savunurken, gelen yorumlardan başka bir şey öğrendim.

Misal İsmet Üstüner. İngiltere’de yaşamış ve bir hukukçu kadar hukuk bilen birisidir. Şahsen tanırım. Bakın ne diyor: ‘Bir doktorun veya öğretmenin devletin yanı sıra özelde de çalışması yasal olmayabilir fakat devlet maliyesi yasal olup olmamasına bakılmaksızın tüm gelirleri dikkate almak zorundadır. Ben 15 yıl İngiltere'de yaşadım ve en azından bu prensibi öğrendim’

Şimdi bu görüş başka bir pencere açıyor.

Devlet her türlü kazancı vergilendirir. Yasal olup olmadığına bakmaksızın. Yani yapılan işin yasalara uyup uymadığı Vergi Dairesi’nin işi değil diyor, Vergi Dairesi elde edilen kazancın vergisini toplar, yasal olup olmadığı başka dairelerin işidir.

Hüseyin Garip, eski Vergicilerden. Benim yazının altına İsmet Üstüner’e yanıt olarak bakın ne diyor. ‘Bizdeki Mevzuat Hazretleri de öyle söyler, İsmet bey. "(2) Vergiyi doğuran olayın, yasalarla yasaklanmış bulunması, yükümlülüğü ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz."

Yani İngiltere’de uygulama üzerinden değil, Hüseyin Garip, KKTC yasalarına göre, ikinci iş üzerinden elde edilen gelirin yasallığı burada mevzu olmadığını o da söylüyor. Bir gelir varsa vergisi ödenecek. Ya da, toplanacak.

Dün ‘Özdemir Bey para var Topla’ dedik. Yasal değişiklik gerektiğini de söyledik. Sonrada öğrendik ki yasal değişikliğe gerek yok. İkinci işin yasak olması ile o işlerden elde edilen gelirin vergilendirilmesi arasında herhangi bir ilişkinin kurulamayacağını da öğrendik. Yani yasal değişiklik olmadan bu vergiler toplanabilir.

O zaman yasal engel değil irade bakımından engel olduğunu söylersek yanlış yapmış olmayız diye de düşünürüm. İrade kim? Halktan aldığı güçle bugünlerde Özdemir Berova.

Göster gücünü Özdemir Bey. Topla bu paraları. Hazine dolsun taşsın. Bu paralarla halka hizmet götür. Kahraman ol.

Yasaya gerek yok. İrade lazım, organizasyon lazım.