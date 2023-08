Rasıh Reşat yazdı: Açıklama yarışı samimiyetsizliği

Eskiden radyoda plak yarışı vardı. Hangi sanatçının hangi şarkısı daha çok istek alırsa, o listenin başında olurdu ve şarkılar ona göre listede sıralanırdı.

Siyasette plak yarışı benzeri bir durum var. O da açıklama yarışı.

Hangi siyasetçinin açıklaması daha içten, daha edebi, daha hamasi ise o listenin başına oturur durumu var sanki.

Limasol’daki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii’ne yapılan saldırı ile aynı yarışı izledik. Haziran 2020, Mart 2021 ve Ağustos 2023. Evveliyatı da var da ben tarihlerden emin olmadığım için yazmadım. Ama yarış aynı yarış.

Saldıranlar aynı zihniyetin temsilcileri. Dünyada kendi dinlerinden başka bir din olamayacağını düşünen, hasta beyinliler. Sadece kendi dinlerinin muteber olduğunu, o nedenle farklı dinlerin mabetlerinin de itibarsızlaştırılması gerektiğini düşünen ruh hastaları.

Aynen Apostolos Andreas’taki hadisedeki gibi.

Neyse, Limassol’daki cami hadisesi ile Karpaz’daki manastır hadisesi ile ilgili kınamaları kıyaslamayacağım. Gerek de yok. Konu da o değil zaten.

Konumuz siyasetçilerin birbirleri ile açıklama yapma yarışıdır.

‘Bana her konu, ama her konuda yazmaya devam edin. Adresi biliyorsunuz. Barış Manço Moda. 81300 İstanbul’ derdi ya rahmetli Barış Manço, bizimkiler de, ‘Her konuda ama her konuda açıklama yapalım. Adresi biliyor muyuz? Elbette.

Bizimkilerin açıklamaları ne yazık yönettikleri ülkenin halkın geneline değil. Ya Türkiye’de kendilerinin performansını ölçtüğünü düşündüklerini memnun etmek içindir, ya da kendi partililerini gaza getirmek için.

Limasol’daki Cami saldırısı. Mesela. Samimi buldunuz mu açıklamaları, kınama mesajlarını. Hangi siyasetçimiz, bir Cuma namazını, Limasol’daki Hacı İbrahim Ağa Camii’nde kılmayı akıl etti. Ya da aynı mahalledeki Arnavut Camii’ndeki şehitliği ziyaret edip bir fatiha okumayı düşündü. Ya da hazır gitmişken, yaklaşık 1000 vatandaşımızın yaşadığı bölgenin onlar açısından sorunları, oradaki dernekten dinledi. Saldırısını kınadıkları camiinin imam sorununa çözmeyi ve çok kıymetli olduğunu açıklamaları ifade ettikleri caminin Kıbrıs Türk camii değil, Arap camii olmaya doğru gittiği ile hiç ilgilendiler mi?

Samimi olduklarını düşünsem alkışlayacağım. Ama samimiyet testinden hepsi sınıfta kalmış durumda.

Açıklama, ama her konuda açıklama yapma alışkanlığımız tribünlere oynamadan ibaret ne yazık ki. Begüm’ün başarısı, Süleyman Abi’nin vefatı, hep tribünlere.

Peki ne oluyor biliyor musunuz?

Bakan açıklama yaptı dediklerinde, yine mi? diyoruz.

Özel günlerle ilgili açıklamalar, zaten bir yıl önceki gün yapılan ile aynı. Bakın göreceksiniz.

Önemini yitirdi. Anlamını bitirdi. Basosu bozuldu, yalama oldu.

Açıklama yapmanın da içinde ettik ne yazık ki.

28/08/2023 09:18