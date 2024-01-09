Rasıh Reşat yazdı: Adıyaman’daki ‘Şu Kıbrıslılar’

Dört günlük zorlu bir İsias Davası Duruşması sonrasında yorgun argın ve karışık duygularla memlekete döndük.

Şimdi gözümüzü diktik ve 26 Nisan tarihine kilitlendik. Bekliyoruz.

Ben de yazdım ama daha önemlisi Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Rüşen Yücesoylu Karakaya Ercan’daki açıklamasında anlattığı Adıyaman halkının Kıbrıslı olduğumuzu duyunca takındığı güzel tavırlar kayda değerdi doğrusu.

Hesap almak istemeyenler, taksi ücreti kabul etmemekte direnenler falan.

Daha da önemlisi var.

Adıyaman’daki kayıpların bütün ülke için açıklanan kayıp sayısının da üstünde olduğunu iddia edenler var. Bunun algı amaçlı az söylendiği değil, ölenlerin kayıt altına alınmasına imkan olmayan bir ortamda defnedilmek zorunda kalındığını için olduğunu ifade ediyorlar. Bu nedenle hayatını kaybedenler için adalet mekanizmasının çalışmayacağını söyleyenler, tüm deprem kayıpları için adaletin ‘şu Kıbrıslılar’ aracılığı ile geleceğine inanıyorlar.

Yani Adıyaman Adliyesi’nde son dört gündür, bütün dünyanın izlediğini söylesem abartmış olmayacağım İsias Davası, sadece Şampiyon Melekler ve turist rehberlerine adalet sağlayacağına inanıyor Adıyamanlılar.

Belki şu Kıbrıslılar sayesinde adalet yerini bulur diyenleri kulaklarımla dinledim.

Düşünün bir ülkenin Başbakanı, Başbakan Yardımcısı, Milli Eğitim Bakanı, İçişleri Bakanı, Büyükelçisi, Başkonsolosu, çifter çifter müsteşarları, Başkent Belediye Başkanı, Ana Muhalefet Partisi Başkanı bir davada hazır bulunuyor.

Davada hazır bulunan Milletvekillerini de kattığınızda, rakam o ülkenin parlamentosunun yüzde 20’sini aşıyor.

İşte KKTC, ya da Adıyamanlıların deyimiyle ‘şu Kıbrıslılar’ bu davaya o denli önem verdi, veriyor.

Sanık Avukatları KKTC’nin devlet olarak bu denli yoğun bir şekilde dava da hazır bulunmasından o denli panik olmuşlardı ki, ‘Bir Suriye vatandaşı, PKK’lı terörist bu mahkemede yargılanırsa, Suriye devleti de mi hazır bulunacak’ şeklinde talihsiz bir de benzetme yaptılar. Maksat KKTC devletini davaya dahil etmemek.

Avukatlar gereğini söylediler.

Adıyamanlılar, deprem sonrası Adıyaman’a ayak basan ilk devletin KKTC devleti olduğunu biliyorlar ve hep söylüyorlar.

Duruşmanın yürekleri burkan müşteki beyanı aşamasında konuşan turist rehberleri yakınları, ‘şu Kıbrıslılar geldi de cenazemizi enkazın altından alabildik, yoksa bulamayacaktık’ dediler defalarca.

‘Şu Kıbrıslılara’ sınırsıza yakın bir müsamaha gösterildi Adıyaman Adalet Sarayı’nda. Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı mahkeme salonu içinde ve dışında, normalde, ‘burayı sirke çevirdiniz’ demesi gereken polisler, düşen pankartları kaldırıp yerine koydular ve kimseye ters bir bakış bile fırlatmadılar. Yargıç deseniz Hulusi Kentmen’in genç versiyonu. Tansiyonu bir şekilde dengede tutmayı başardı.

Kimin için? Adıyaman’da adalet arayan ‘Şu Kıbrıslılar’ için