Rasıh Reşat yazdı: Atatürk’ü mutlaka izleyin

Atatürk filmini izlemediyseniz mutlaka izleyin derim.

Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bilmediğim ya da aslında dikkatimize getirilmeyen bir sürü şey öğrendim filmden.

Mesela çocukluğu. Belki filmde dramatize edilmiştir ama Atatürk’ün Babası Ali Rıza Efendi’nin ölümü, öncesinde yaşananlar ve devletin Ali Rıza Efendi ile ilgili eksikliğinin yarattığı travma çok ilginç ve doyurucu geldi. Öte yanda küçük Mustafa’da yarattığı travmanın anlatımı filmin her yerinde karşımıza çıktı.

Bir diğer taraftan Selanik’te yaşarken Annesi Zübeyde Hanım ile Babası Ali Rıza Bey’in kullandıkları şiveye dikkat edin. Farklı bir pencere açacak. Demet Akalın bununla da dalga geçsin isterse. Ama doğrusu Selanik Bosna, Yunanistan ve Bulgaristan’ın tam ortasındadır, İstanbul Türkçesi konuşulmasını bekleyemezsiniz.

Peki Atatürk’ün, daha doğrusu Teğmen Mustafa Kemal’in askeri okuldan mezun olur olmaz arkadaşları ile birlikte nezarete alındığını ve haftalarca komitacılık yaptığı, Padişaha suikast planladığı iddiasıyla tutuklu kalıp işkence gördüğünü kaçımız biliyorduk mesela?

Askeriye içerisinde sürekli sorun çıkarma potansiyeli olduğu için mütemadiyen sürgüne ya da ortalığı karıştıramayacağını düşündükleri görevlere gönderildiğini bilmiyordum mesela. Biyografisinde yaptığı görevler anlatılıyor ama o görevlere gidişinin ardındaki hikayeler pek yok. Bu filmde var. İzleyin mutlaka diyorum.

Peki Atatürk’ün Sofya Büyükelçiliğinde bir istihbarat görevlisi olarak çalıştığını bilmiyordum mesela ben.

Daha fazla anlatıp da filmin heyecanını sizler için bozmak istemem ama dediğim gibi biraz dramatize edilmiş olabilir ama konu Atatürk olunca çok fazla da gerçeklerle oynama şansınız yok.

Filmin ilk bölümüne bir de ikinci bölüm gelecek ya Aralık ya da Ocak ayında gösterilecek. İlk bölüm Çanakkale savaşına kadar geliyor.

Atatürk’ün imajı benim kafamda bir miktar daha oturdu sanki. Atatürk verilen görevleri eksiksiz hatta fazlasıyla yapan bir asker ancak diğer taraftan idareye karşı sürekli tepki içerisinde olan bir devrimci imajı tam manasıyla yerli yerine geldi.

Film Disney Plus’ın yerel projelerinden biri iken projeden vazgeçmiş. Türkiye’den tepki almıştı halbuki Disney dünyanın birçok yerinde yerel projelerden çekilme kararı almıştı. Ama konu Atatürk oldu mu bizde hassasiyet gökyüzüne ulaşır, tepki ise daha yükseğe. Benim anlamadığım Türkiye’de çok fazla tepkiye, eleştiriye övgü ya da yergiye rastlamamak.

Neyse filme dönelim. Filmi çok beğendim.

Atatürk ile ilgili detayda çok şey öğrendim. Daha fazlasını yazmak isterdim ama gazeteci bencilliği ile sizlerin sinema keyfinizi bozmak istemem.

Mutlaka izleyin diyor ve keyifli seyirler diliyorum.

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