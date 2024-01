Rasıh Reşat yazdı: Bir adet pirzola kaça biliyor musunuz?

Bundan bir iki yıl önce yine et fiyatları uçmuştu. Bizim Meyhane’nin sahibi Emirali Tatlıdil ile söyleşi yapmış et fiyatlarının meyhane fiks menüsüne yansımasını sormuştum.

‘Başkan bir pirzola 17 TL’ye gelir. Nasıl baş edeceyik’ demişti, küçük bir kuzu pirzolayı elinde sallayarak.

Et fiyatları yine delirince ‘acaba’ diye geçirdim içimden.

Tabi birçok söylenti ortalıkta dolaşıyor.

Canı kuzu ciğeri çelen ve bir Pazar günü ailesine ciğer pişirmek isteyen arkadaşımın, 4 kasap dolaştıktan sonra kuzu ciğeri bulamaması ve tavuk ciğrine talim etmek zorunda kalmasını dinledim. Meğer fiyatlar yükselecek diye kuzular, körpeliklerini yitirmeleri pahasına kesilmiyor.

Yani bunlar iyi günlerimiz gibi sanki.

Bugün Emirali sosyal medyada, her gün av olmasını, insanların ancak bu şekilde et yiyebileceği şeklinde bir paylaşım yapmışsa pirzola fiyatını yeniden hesaplamıştır diye aradım.

O zamanki söyleşiyi hatırlattım. Henüz hesaplamadığını söyledi.

Dedim ki, Emirali’yi bekleyeceğime kendim araştırayım. Emirali’ye de bir katkımız olur.

Önce bir kiloya kaç adet pirzola girdiğini tespit etmek lazımdı. Hemen işe koyuldum.

Kimilerine göre 10, kimilerine göre 12 adet pirzola bir kiloya denk gelir. Hayvan biraz büyükse bu sayısının 8’e düştüğünü ifade edenler de oldu.

Biz yuvarlak olsun ve bilimsel takılmak adına 10 adet pirzola aldığınız zaman bir kilo et almış olacağınızı var sayıyoruz.

Normal bir araştırmacı gazetecilik olsa, farklı farklı kasaplardan gidip birer kilo kuzu pirzola alıp bunların ortalamasını almaz lazımdı.

Ama durum ne yazık ki ‘et alacağına altın al’ durumuna yaklaştığı için biz yapmıyoruz. Sırf köşe yazısı yazacağım diye de Haber Kıbrıs muhasebesine yüklü birkaç kuzu kalem pirzola faturası verecek değilim. Eminim onlar da alacak değildir.

Kendi cebimden de sırf doğru bir ortalama tutturacağım diye 5-6 kilo et almam.

O yüzden utana sıkıla telefonla bir fiyat araştırması yaptım.

‘Ne olacak bu et fiyatlarının hali’ diye konuya girdim sonra da kalem pirzola kaç para diye sordum birkaç tanıdık kasaba. ‘Çocuğu yollayacağım da yanına ona göre para vereyim diye soruyorum’ diye de ekledim sanki anlamamışlar gibi.

bir iki de market gezip etiketlere de göz gezdirdim.

Kilosu 500 ile 650 lira arası değişiyor şimdilik.

Şimdilik diyorum çünkü bu ülkede her an her şey olabilir.

Yavaş yavaş araştırmamızın sonuna geliyoruz.

Ortalama fiyat bulup, ortalama kiloya giren pirzola sayısı tespitinden sonra hedefe ulaşacağız.

10 adet pirzola bir kiloya girdiğine göre ve moralleri bozmamak adına, ortalamanın altında bir rakam olan, kilo fiyatını da 550 diye hesaplayacak olursak, bir adet pirzolanın şimdilik 55 Lira olduğu sonucuna varabiliriz.

Emirali Tatlıdil’in konuyu yeniden irdelemesine ve hesap yapmasına gerek yok.

Bildiriyorum: bir adet pirzola 55 TL.

Afiyet olabiliyorsa olsun.

16/01/2024 14:30