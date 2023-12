Rasıh Reşat yazdı: Bir cana 1 ay olmaz

Bu yılbaşı faslı bitsin, artık aklımız Adıyaman’da olacak. 11 Ay önce bir sabah kalkıp ne yapacağımızı şaşırdığımız, bizi hiç olmadığımız kadar çaresiz bırakan haberin faillerinin yargılanması süreci başlayacak.

İsias otelin sahipleri, o otelin o şekilde yaşam bulması ve yaşam almasına izin veren resmi görevliler hesap verecek.

Hesap verecek ancak 72 kişiye mezar olan bu otelin yıkılmasına neden olan deprem değil, binanın o şekilde kullanılmasına, malzemeden çalınmasına kaçak kat çıkılmasına, açılış izni verilmesine neden olanlar şimdiki hesaba göre 22 yıl hapis ile yargılanacak.

Bilinçli taksirle yargılananlar 22 yıl hapis cezası alsa bile, indirimlerle 5-6 yılda çıkarlar. Avukatları iyi ise, ki paranın gücü ile iyi avukat tutup kendilerini savunma konusunda geri durmayacaklardır, 22 yıl olarak istenen ceza daha da düşerse, total ceza komik bir hale gelir.

Ceza evinde tutuklu kaldıkları süre de hesaplandığında suçlulukları halinde bile özgürlüklerine çok kısa bir süre içinde kavuşacaklarını öngörebiliyoruz.

Bilinçli Taksir dedikleri yasa altında yargılanmaları her şey istediğimiz gibi gitse bile 6 yıl gibi bir ceza almalarını sağlar. Yani 72 ay.

Bu da çok garip ve acı bir matematiksel tesadüftür ki her can için bir ay

ceza demek.

Kendimi ailelerin yerine koyamam elbet. Bunun empatisi olmaz, olamaz. Ancak pırıl pırıl bir evladı benden alan birisinin bunun karşılığında bir ay hapiste kalmasına asla ve asla kabul etmem.

Olası Kast altında yargılandıkları takdirde ölümlerine neden oldukları her bir kişi için ayrı ayrı cezalandırılabileceklerini okuduk T24’teki değerlendirmeden.

Şimdi savcı, Başbakan Ünal Üstel’in 1 numaralı müşteki olduğu İsias Otel İddianamesinde işi biraz hafife almasına, yargıç ne diyecek hep birlikte göreceğiz. Bilindiği gibi Yargıç ele alacağı davayı inceleme ve Savcı’nın öngördüğü cezalandırma biçimini reddedip, farklı yasa altında ceza isteme hakkına sahiptir.

Yargıç Karadeniz Teknik Üniversitesi raporuna bir göz gezdirse zaten olayın vahametini anlayacaktır diye düşünürüm. Neyse Türkiye’deki hukuk düzenini pek bilmediğimiz için haddimiz de aşmamak adına şimdilik burada yargıç ile ilgili söyleyeceklerimi noktalamak isterim ama umarım Hulusi Kentmen gibi yufka yürekli, affedici bir hakim ile değil, Deniz için kalem kıran yargıç gibi birisi gelsin keşke.

Çünkü bir cana 1 ay olmaz.

