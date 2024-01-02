Rasıh Reşat yazdı: Bu birkaç gün Adıyaman bir başka olacak

Adıyaman – Hayatımda ilk kez geliyorum Adıyaman’a. Hakkında çok da bir şey bilmezdim Adıyamanlılar affetsin. Ünlü yemeği ya da tatlısı, ya da mutlaka gidilmesi gereken bir yeri hiç denk gelmedi. Bir Nemrut Dağı’nı biliriz ve onun zirvesindeki heykelleri. Ama Türkiye’de o kadar gidilmesi gereken yer varken, Adıyaman’a gidip de Nemrut Dağı’na tırmanmayı hiç düşünmedim. Düşünsem bile Kıbrıs’tan birisini benimle gelmesi için ikna etmek imkansız olurdu.

Ne oldu?

2024 yılının ilk iş gününde bir uçak dolusu Kıbrıslı Türk Adıyaman’a geldik.

Bütün heybetiyle Adıyaman’a tepeden bakan Nemrut Dağı’na tırmanmak için değil elbette ama Türkiye Cumhuriyeti adaletinin büyüklüğüne sığınmak, gücü karşısında kendimizi güçsüz hissetmek ve ona inanmak için geldik.

Kimilerimizi bu topraklarda evlat kaybetti. Diğerlerimiz o evlatların büyümesini seyrettik ve düğünlerine , doğum günlerine, mezuniyetlerine gidecekken cenazelerine gitmek zorunda kaldık.

Kimilerimiz bu topraklara daha önce geldi. Bir umutla bin bir duayla, çocuklarını evlerine götürürler belki diye.

Daha önce buralara gelmeyenler bile İsias Oteli’nden kalan düzlüğün önünden geçerken yutkunduklarını, cümlelerini yarım bıraktıklarını, gözlerinin yaşardığını gördüm.

Peki buraya daha önce gelen anneler babalar? 6 Şubat sonrası buralara gelip, henüz devletin bile ulaşamadığı yerden çocuklarını sağ salim bulurum ümidiyle çabalayanlar?

Adıyaman ilk kez gelenleri İsias’ın bir zamanlar bulunduğu cadde bu kadar etkiliyorsa, ailelerin ne hissettiğini hayal bile edebilmekten ne denli uzak olduğumu şimdi daha anlıyorum.

Haber Kıbrıs beni buralara Ruşen ile, Murat ile, Pervin ile, Tayip ile ve diğer ailelerle konuşmaya onları anlamaya, hislerini size aktarmaya gönderdi.

Bırakın anlamayı yüzlerine çok zor bakıyorum.

Yeteri kadar acı duyamadığımı düşünüyor ve ondan dolayı utanıyor muyum, yoksa çok fazla bakarsam gözyaşlarına boğulup, onları da üzmekten mi korkuyorum bilemiyorum ama bu birkaç gün Adıyaman böyle bile yer olacak.

Bu bir kaç gün Adıyaman soldan sağa bütün KKTC siyasetinin farklılıklarını unuttuğu ve İsias Davası’na konsantre olacağı bir yer olacak.

Bu birkaç gün Adıyaman kimsenin kahkaha atmadığı, kimsenin yediği yemeğin içine sinmediği bir şehir olacak.

Bu birkaç gün Adıyaman, şampiyon meleklerimize denk gelen adaletsizliğin yerine, adaletin tecelli edeceğine olan inancımızın güçlenmesi için bulunduğumuz bir kent olacak.

Bu birkaç gün Adıyaman’a ilk kez gelenlerle, daha önce canlarını burada bırakanların göz göze gelmekte zorlanacağı bir yer olacak.

Bu birkaç gün Adıyaman bir başka olacak.