Rasıh Reşat yazdı: Bu iş Çelebi ile bitmez, bitemez... 

Aslında ‘sadece Çelebi mi’ veya ‘neden Çelebi’ başlığı da atılabilirdi ama BU iş Çelebi ile bitmez diyelim de bugünkü gelişmelere gözümüzü dikelim .

Evet evet Güzelyurt’taki Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde hafta sonu başlarken kopan rezaletten bahsediyorum.

Üniversitenin sahibi bakmış ki, mezunlar çok ama gelen para yok. Ya zararda ya da ucu ucuna denk bütçe ile yıllar geçip gidiyor.

Canına tak etmiş adamcağızın, bir de Türkiye’de siyaseten nüfuslu birisi. ‘ben suya götürülüp susuz getirilecek adam mıyım’ diyerek işleri ele almaya karar verir.

Bir de bakmış ki üniversite içten içe çalınıyor.

Printer’den çıkarılır gibi diplomalar basılıp veriliyor. İki farklı banka hesapları ile iş görülüyor. Müstahdemler zenginleşirken, patronlar bu işe niye girdiklerini düşünmeye başlıyor. Öyle ya, KKTC’de üniversite sahibi olana kadar ne badireler atlatmışlardı, kaç tane siyasiyle iş tutmak iş tutmak durumunda kalmışlardı, bunun bir karşılığı olmalıydı artık ama bir türlü olmuyordu. Ama üniversiteyi emanet ettikleri servet sahibi olmaya başlamıştı.

Dedik ya iki banka hesabı. Biraz üniversiteye, patron uyanmasın diye. Gerisi de şu hesaba günümüz gün edelim diye.

Tam bir ‘Bir şey olmaz. Burası KKTC’ yaklaşımı.

Biraz da üst düzey devlet bürokrasisine, polisine, siyasi oyunculara gollifa dağıtır gibi diploma verdik mi, herkes suç ortağı olur, kimse ilişmeden işimize bakarız.

Sadece Çelebi Ilık değil diplomasının sorunlu olduğu iddia edilen.

Mümkün mü zaten. Tek bir nizami olmayan diploma için sahibi olduğu üniversitenin sahte diploma skandalı ile anılmasını göze alır mı hiç? Almaz elbet.

Daha çok var.

Evet yabancılara diploma verilmiştir herhalde. Ama Afrikalı kaçak göçmenler, sadece ilk başta bir öğrenci belgesine ihtiyaç duyarlar. Onlara pek diploma lazım değil ki.

Polisler içeride, evraklara baktıkça, olayın hangi boyutta olduğunu yavaş yavaş kavradıkları ve tutuklamaların artacağını biliyoruz.

Ama Cuma günü neden sadece Çelebi Ilık’ın tutuklandığını ve ellerinde bu üniversiteden alınmış birer diploma olan, Çelebi Ilık’tan daha yukarılarda bulunanlara bu geçtiğimiz üç gün içinde ilişilmeme nedenini merak ediyorum.

Bu Çelebi Ilık’ı savunuyorum anlamına gelmesin. Ben Yüksek Lisans yaptım, canım çıktı. Şimdi doktora yapmaya çalışıyorum. Sanırım bitirene kadar görme yetimi kaybedeceğim. Ya da bitiremeyip vazgeçeceğim.

Öyle bedavadan bu akademik unvanları kimsenin taşımasına razı değilim.

Baksanıza yolda yürürken, Doçent’e Profesöre çarpmadan yol alamıyoruz artık.

Demem o ki, bu iş çok büyük ve sadece Çelebi’den ibaret değil.

Şu ana kadar 4-5 Milyon TL’si çalınan bir üniversiteden bahsediyoruz. O da tespit edilebilen.

Ama iş naylon diploma işine gelince, eline o okulun diploması bulunan her siyasi kişilik, her kamu görevlisi, her polis ya da asker diplomasının geçerliliğini teyit etme zorunluluğu doğdu. Olmadı biz araştırmak zorunda kalacağız.

Tek endişem. ‘O bizden, bu sizden denilerek isimlerin dosyadan çıkarılacağıdır’

Çünkü bu iş sadece Çelebi ile bitmez, bitemez.

12/02/2024 09:08