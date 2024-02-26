Rasıh Reşat yazdı: Bu Zeki Çeler TDP’ye iyi gelecek

TKP, yani Toplumcu Kurtuluş Partisi bu ülkenin temel üç siyasi partisinden biriydi. UBP, CTP ve TKP vardı. UBP milliyetçilerden oluşuyordu. CTP sosyalistlerden. TKP ise Sosyal Demokratlardan. Tüm siyasi spektrum, ama, yurtseverlerden ve bu topraklar için canlarını vermekten çekinmeyeceklerini bizzat ve daha yeni ispat edenlerden oluşuyordu. Şimdi kullanılan milliyetçiler ile hainler ayrımına inananlar için söylüyorum.

UBP ve CTP zaman içerisinde merkeze yaklaştıkça ve UBP’den doğan Demokrat Parti ise sosyal demokrat alanını ele geçirince, TKP kendini bir anda uç sola doğru gider halde buldu. İç meseleler, didişmeler, bölünmeler ana akım bir parti iken TKP ve türevlerini meclis dışına itti.

Perşembe günü bir basın buluşmasına gittik. Israrla basın toplantısı demek istemediler. Buluşma dediler.

TDP’nin o anda henüz resmi olarak müstakbel ancak dün itibarıyla yeni Genel Başkanı Zeki Çeler ile ‘buluştuk’

Zeki Çeler’li yeni TDP’nin nasıl olacağı ile ilgili ipuçlarını verdi.

Sorular sorduk, samimi ve alıp başına çalmaya müsait yanıtlar yanıtlar aldık.

Pazar günü yapılan kurultaya üşenmedim gittim.

Merak bu ya. Gazeteciliğim yüzde 90’ının merak olduğunu öğretmişlerdi bir zaman. Geriye kalan yüzde 10’un ne olduğunu inanın hatırlamıyorum.

Zeki Çeler’li Yeni TDP’de kimlerin olacağı, kimlerin bu ilk kurultayda boy göstereceği önemliydi. Onu merak ediyordum.

Neden mi? Çünkü küçük müçük ama küsler ve kavgalılar sayısı diğer büyük partililer ile boy ölçüşebilecek kadardı.

Bir baktım, Davulcu vardı, Çakıcı vardı, Özyiğit vardı, Atlı vardı, Angolemli vardı Harmancı vardı, Kahvecioğlu vardı, Dayıoğlu vardı, Sururi vardı ve daha niceleri.

Bu isimlerin Çeler’li yeni TDP’nin ilk gününde orada olması önemli kanımca. Diğer isimler de çok önemli elbette ama partiyi tanıyanlar ne demek istediğimi anlayacaklardır.

Zeki Çeler partiye bir dinamizm katacağını biliyorduk. En azından tahmin ediyorduk. Ama birleştirici bir rol oynayıp oynayamayacağını kestiremiyorduk.

Raşit Pertev’i gördüm. Ayaküstü sohbet ettik biraz. Dünyayı kurtarma çalışmalarının artık son yılında. Yavaş yavaş ülkeye dönecek ve siyasetten uzak kalamayacağını bildiği için TDP’de karar kılmış. Neme lazım önemli adam. Zamanında omuzumuzda taşımamız gerekirken, kıymetini bilemedik. Çeler bu gibi isimlerden daha bulursa ve toplum önüne çıkartırsa ilk seçimde farklı şeyler konuşacağız gibi.

TKP ile TDP’nin birleşme sürecinin de tamamlandığı dünkü kurultayda, Zeki Çeler, adı TDP kalan ama TKP’nin o bildiğimiz geleneksel logosunu koruyan yapıyı nereye kadar sırtlayacak hep birlikte izleyeceğiz.

Yeni isimlerle, zaten Kıbrıs Türk halkının neredeyse tümünün temelinde bulunan Sosyal Demokratlığı hatırlatabilecek mi, TDP’yi bir siyasi fikir kulübü olmaktan çıkarıp, bir siyasi parti haline dönüştürebilecek mi onu da göreceğiz.

Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Zeki Çeler TDP’ye iyi gelecek.

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