Rasıh Reşat yazdı: Çalınacağını bile bile sigorta yatırmak

An itibarıyla ne tutuklu bir doktor ne de tutuklu bir eczacı var. Salı günü devletin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü elindeki bilgi, belge ve evrakları içeren dosya ile Polis’e şikayette bulunmuş.

‘Şu, şu ve de şu doktorun adıyla yazılan reçetelerle, şu, şu ve de şu eczacılar Sosyal sigortaların parasını çalmış’ diye Polise ihbarda bulunmuş.

Ne kadar çaldıkları, nasıl çaldıkları ve ne zaman çaldıklarını da bilgi ve belgelerle polisin önüne koymuş.

Salı günü.

Aynı gün söylenene göre zaten araştırılmış konuyu araştırmak üzere Polis’te özel bir birim oluşturulmuş.

Yanlış anlamayın. Sosyal Sigortalar Müdürü Polis’e gidip, ‘İmdat paramız çalındı. Kimin çaldığını bilmiyoruz! Demedi. ‘Paramız şunlar, şunlar ve de bunlar tarafından çalındı. Çalınma yöntemi de şöyle. İşte belgeler’ dedi.

Aradan Salı öğleden sonra ve gece, Çarşamba tüm gün ve gece, Perşembe tüm gün ve gece ve bu sabah şu ana kadar Polisten tık yok.

Yıllarca mahkemede remand duruşmaları izledik.

Soruşturmayı yürüten Polis, yargıca durumu izah ettikten sonra, incelenecek belgelerin, alınacak ifadelerin, bulunacak emarelerin olduğunu, tutuklu zanlıların delilleri yok etme imkanları bulunduğunu bu nedenle soruşturmanın selameti için tutukluluk sürelerinin uzatılması yüce mahkemeden talep ettiği ifade ederdi.

Bu reçete vurgununda delilerin yok edilmesi, izlerin silinmesi, ya da tanıkların etkilenmesi ihtimali yok mu?

Kim neyi neden ağırdan alıyor?

Hüseyin Ekmekçi dünkü programında polislerin 4 saat süren bir araştırmasında, adı reçete üzerinde yazan sözde hastaların reçetenin yazıldığı tarihte ülkede olmadıklarının tespit edildiğini söyledi. Bu, ki işin büyüklüğü ile karşılaştırıldığında devede kulak kalır, hırsızlık tespiti değil mi? Neden halkın adalet duygusunun körelmesine, incinmesine seyirci kalınıyor? Siyasi irade üzerine gidin demiş, ihbar yapılmış, deliller belgeler verilmiş, isimler listelenmiş, daha ne bekleniyor anlamış değilim.

Birileri bavulunu toplayıp gitsin diye mi, yoksa kurnazlıklarla dolu reçete vurgunundaki rollerini örtbas edecek başka kurnazlıklar bulmaları mı?

Eczacılar Birliği Haklı. Bu 15-20 hırsız eczacı, ortalıkta dolaşırken, bütün eczacılık mesleği ve eczacılar zan altında.

Eğer çok kısa bir süre içerisinde benim sigorta primlerimi çalanlar adalet önünde hesap vermek üzere tutuklanmazsa, çalınacağını ve çalanların ellerini kollarını sallaya sallaya ortalıkta dolaşacaklarını bile bile sosyal sigorta primi ödeyenlerin aptal olduğunu buradan deklare edeceğim.