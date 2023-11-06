Rasıh Reşat yazdı: CHP Kurultayı ile alakalı

Türkiye’de önemli bir değişiklik oldu hafta sonunda. Türkiye’nin Ana muhalefet partisinin Genel Başkanı 2010 yılından bu yana ilk kez değişti. 13 yıl, son yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara dışında seçim başarısızlıklarıyla dolu olan Cumhuriyet Halk Partisi nihayet değişmeye karar verdi.

İngiliz Ana muhalefet partileri her seçim başarısızlığı sonrasında Genel Başkanlarını istifasıyla yenilenirler ancak Türkiye böyle bir ülke değil deyip işin içinden çıkıyoruz.

Neyse bir kaset skandalı ile gelen Kemal Kılıçdaroğlu, yenilik vaadiyle girdiği kurultayı kaybetti ve yerini Özgür Özel’e bıraktı.

Kılıçdaroğlu’nun ‘yenilik’ vaadi çok ilginçti bana göre. Özgür Özel ‘Değişim’ dedi, Kılıçdaroğlu ‘Yenilik’.

Aklıma Ankara Valisi Nevzat Tandoğan ile ilgili hikaye geldi. Tandoğan, ülkeye komünizm getirmek için yollara düşen gençlere konuşurken, ‘Eğer komünizm lazımsa onu da devlet olarak biz getiririz. Size ne oluyor’ anlamına gelen bir şey söylemişti.

CHP’de de Kılıçdaroğlu, ‘Değişim lazımsa onu da CHP’ye biz getiririz’ dedi ama Nevzat Tandoğan’ın ‘Komünizm lazımsa biz devletiz onu da biz getiririz’ lafını şimdi gülerek hatırlıyorsak, 13 yılda kayda değer hiçbir seçim başarısı olmayan Kılıçdaroğlu’nun hala koltukta oturma ısrarına, değişim diyemediği için yenilik diyerek yapışmaya çalışmasını anlamakta zorluk çekerek izledim.

Seçimin ilk turunda 2 oyla salt çoğunluğu elde edemeyen Özgür Özel’e karşı çekilmeyen ve ikinci tur ısrarını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu uzun süre aynı koltukta kalmanın getirdiği, ‘burayı kimse benden daha iyi yönetemez, burayı benden kimse daha fazla sevemez’ psikozundan mustarip olduğunu söylememe gerek yok sanırım.

Gelelim gerçekleşen değişime.

Özgür Özel 49 yaşında Manisalı bir eczacı. Siyasi merdivenleri hızlı çıkmış ve Türkiye’nin Ana muhalefet lideri olmuş ‘genç yaşında’. Genç diye dalga geçiyorum çünkü Özgür Özel Türkiye siyasi standartlarına göre genç sayılabilir ancak dünya standartlarına göre değil. Türkiye’de özellikle CHP teamüllerine göre ise oraya oturan en az yıl oturduğunu da hesaba katarak değerlendirelim. Misal İngiltere’de en genç ana muhalefet Lideri Wllliam Hauge göreve geldiğinde 36 yaşındaydı. İşçi Partisinin en genç lideri Ed Milliband 40 yaşındaydı.

Gelelim bizi ilgilendiren konulara. Kıbrıs sorunu ile ilgili CHP bir şey söylemeyeli çok uzun zaman oldu.

En son Altılı Masa bir şey söylemişti. Onunla da dalga geçmiştim. Çözüm modeli olarak ‘Egemen siyasi eşitlik’ diye yeni bir kavram üretmişlerdi.

Bizden kimsenin Özgür Özel’i Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı seçilmesinden dolayı kutlayan oldu mu henüz duymadım. Bana düşer mi bilmem ama ben buradan kutluyorum ve CHP’nin bu yeni dönemde ne olduğundan bağımsız olarak, Kıbrıs ile ilgili net bir görüşü olmasını temenni ediyorum.

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