Rasıh Reşat yazdı: Dar gelirli ölsün ya da göç etsin kimin umurunda

Ekonomiden anlamadığımı söylerdim hep yazılarımda. Hatta cebimdeki parayı bile idare etmek konusunda sorunlarım olduğunu ifade etmişimdir sayısız kere.

Ama anlamadığım kadarıyla görevi ekonomiyi idare etmek olanlardan daha fazla anlıyorum bu işlerden anladığım. Neden mi. Anlatayım.

Şimdiye kadar hiçbir ekonomi teorisi, ne sağ ne de sol halkını fakirleştirmek üzerine bina edilmiş değildir. Bir başka ifadeyle ekonomi bilimi halkının refahını arttırmak hedefiyle çalışmalar yürütür sadece, fakirleştirmek için değil.

Daha iyi anlaşılması ve Sayın Bakanın anladığı alan olduğu için Tıp bilimini örnek verelim. Tıp bilimi halkın ve toplumun hastalıklara karşı korunması ve hasta olanların da iyileşmesi için çalışmalar yürütüp bilim üretir. Evet zaman zaman Tıp bilimi insanları topluca öldürmek için bilim ürettiği görülmektedir ancak buna biyolojik savaş denir ve birçok uluslararası anlaşmaya göre suçtur ve bunu yapanlara da terörist denir.

Şimdi halkını fakirleştirmek, cebindeki parasını yok etmek için uğraş veren ekonomistlere de bir isim vardır diye düşünürüm. Belki Terörist diyemeyiz ama bir ekonomik kitle imha durumu vardır.

Gelin KKTC ekonomisine bir bakalım isterseniz.

Öncelikle kullandığı para biriminin kendinin dışında nedenlerden dolayı eridiğini gerçeğini bir yere not edelim. Sterlin 37’yi gördü artık ve dönüşü de yok.

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu 100 Doların 92 dolarının yurtdışına gittiğini söyledi bir gazeteyi ziyareti sırasında. Yani bu durum üretmediğimiz anlamına geliyor.

Bunlar özel durumumuzun sonuçlarıdır. Elbette çareleri de vardır.

Diğer taraftan ithal ettiğimiz ürünlerin gereğinden daha pahalı olmasını sağlayan, heyecanına ve acemiliğine yenik düşen bir Maliye Bakanımız var. Bu bizim özel durumuz değil işte.

Bu konuyu biraz açalım isterseniz.

Maliye Bakanı büyük bir coşku içinde Hayat Pahalılığı Ödeneğinin yüzde 48.5 olacağını açıklayalı neredeyse üç ay oldu. Rakam yüzde 48.5’e gelmedi ve gelmeyecek ama bu arada hayat son üç aydır bu oranda ve bu orandan daha yüksek oranlarda pahalılaştı.

Evet mali konularda bir bakan saçmalayınca darmadağın olacak bir borsamız yok belki ama borsa dediğiniz şey aslında piyasanın kendisidir. Bir süpermarket de bu şekilde baktığınızda kendi içinde bir borsadır. İthalat yapan bir tüccar da ithal ettiği ürünleri piyasaya sürdüğü zaman, arz ve talep dengesi içerisinde ürünlerini fiyatlandırırken, üç ay sonra yüzde 48.5 oranında bir pahalılaşma ve buna bağlı olarak giderlerin de artacağını öngörmeye çalışır. Bizim Maliye Bakanı bu gerçek olmayan bilgiyi onlara peşin olarak verdiği için ürün fiyatları uçtu. O kadar ki Güney Kıbrıs, Euro’nun uçmuş olmasına rağmen Kuzey’den birçok üründe daha ucuz hale geldi.

Maliye Bakanı’nın umurunda değil.

Hayatında dar gelirli olmadığı için bunu anlamasına imkan olmadığı gibi, dövizin yükselmesi asli vazifesi olan kamu çalışanlarının maaşını ödemek konusunda elini rahatlatıyor. Dar gelirli ölsün ya da göç etsin kimin umurunda.

Ekonomiden anlamıyorum ama bu kadarını görebiliyorum.

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