Rasıh Reşat yazdı: Elifi'n Kağnısı’ndan Elif’in Porsche’sine. 4.5G

Ayıptır söylemesi gece eve biraz geç geldim.

Kızlarını geçtiğimiz birkaç gün içinde yurtdışında üniversiteye gönderen ya da götürüp bırakan üç babanın tecrübelerini dinliyordum. Koca koca adamlarım boğazlarının sürekli düğümlendiğini, seslerinin titrediğini görmek, benim de iki hafta sonra yaşayacaklarımın habercisi oldu. Haliyle vurduk anason suyuna.

Öyle olunca da hafif çakırkeyif bir şekilde eve intikal ettim. Vakit gece yarısını birkaç dakika geçiyordu. Benan’ı uyandırmadan, ‘saat kaç’ diye sormasına fırsat vermeden, kıvrılıp yatmam lazımdı.

Nasıl aklıma gelmişse, ‘A biz şu anda 4.5G’ye geçmiş olmamız lazım’ dedim ve telefonu kurcalamaya başladım.

Hemen bir hız testi. 35 Megabit. Gayri ihtiyari bir şekilde, ‘Yok deve’ diye bağırdım. Aslında deve demedim ama buraya anca onu yazabiliyorum.

Bir kaç dakika daha bekledim. Bir test daha.

Daha da yüksek.

‘Oha’ dedim yine yüksek sesle.

Benan ‘ne oldu’ diyerek uyandı. Saatine baktı. Bana baktı. Bir şey söylemesine fırsat vermeden, müjdeyi verdim. An itibarıyla 4.5G’ye geçtik bebeğim.

Ters ters baktı ama sevinçli olduğumu görünce de ses etmedi.

Yıllardır, interneti ‘Elif’in Kağnısı’ hızıyla kullanan bir toplumun ferdi olarak nasıl sevinmem?

Yurtdışına gittiğimizde telefonlarımızın transformasyona uğradığını görüp döndüğümüzde üzülüyorduk.

İnternet üzerinden yapılan işlemlerle insanların hayat sürdüğü ülkelerde geçirdiğimiz zamanları sırf internet hızından dolayı özler hale gelmiştik.

Ben de kızımı üniversiteye göndereceğim. Görüntülü konuşmak, görmek, iyi olduğunu bilmek isteyeceğim. Kötü internet nedeniyle görüntünün donması, sesin kesilmesine bu durumda tahammülüm olmazdı diye düşünürüm.

Neyse ki KKTCELL abonesiyim ve 4.5G ile vakitlice yüksek hız gördüm.

Elif kağnısını içine verip Porsche almış gibi. Harika.

Tabi ülkedeki herkes aynı anda 4.5G’ye geçemedi. Sadece KKTCELL aboneleri 52 gün için bu ayrıcalığa sahip olacaklar.

Daha önce de yazmıştım. 4.5G ihalesi ilk çıktığında Telsim ihaleye katılmayacağını ve ülkeyi terk edeceğini söylemişti. KKTCELL paşa paşa ihaleye girmiş, parayı ödemiş ve hazırlıklarına başlamıştı. Sözleşmede ifade edildiği gibi de sözleşme tarihinden itibaren 10 Ay içerisinde hizmeti dün gece yarısı itibarıyla vermeye başladı.

Telsim, KKTCELL’den 52 gün sonra birtakım pazarlıklarla, ülkeyi terk etmekten vazgeçip sözleşmeyi yapınca, 4.5G hizmetini de haliyle 52 gün sonra verebilecek. Telsim aboneleri bir süre daha ‘Elif’in Kağnısı’ ile siber seyahatlerine devam edecekler.

Mehmet Ekin Vaiz’in paylaşımını gördüm çok güldüm.

O da bir hız testi paylaşmış. 128 Megabit.

Yorumunda ‘Allahım bizi neyle imtihan ediyorsun. Bir şey da olacayık.. Alışkın değiliz telefonda böyle internete’ demiş.

Gerçekten alışık değiliz ama insanoğlu iyi şeylere kolay alışır ve Elif’in Kağnısı hızından Elif’in Porsche’u hızına geçişimize de çok güzel alışacağız.

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