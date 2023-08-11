Rasıh Reşat yazdı: Güvenlik güvenlik ve de güvenlik

Hüseyin Mavideniz İskele’de bir eğlence mekanında öldürüldü. Hem de aslında o mekanda olay çıkmaması, kimsenin zarar görmemesini sağlamak için görevli kişi ya da kişiler tarafından.

Cümleyi yazarken bile insan zorlanıyor.

Bu ilk değil. Evet belki ölümle sonuçlanan hadise olmadı, ancak eğlence mekanlarında, güvenlik görevlileri tarafından darp edilenlerin sayısı öyle az buz değil. Kimileri şikayetçi olur, kimileri ise yediği dayağın yanına kalacağını düşünerek bir daha dayak yediği mekana gitmez. Çünkü dayak yiyen, aslında kavgaya karışmış muamelesi görür, dayak yiyen taraf olsa bile, siciline kavgaya karışmış diye bir şey gireceği endişesi ile olaylar çoğunlukla polise intikal etmez. Öyle uçar gider.

Neyse gelelim konuya.

Eğlencelerimiz ne zamandan beridir ölüm riski taşımaya başladı bu ülkede?

Evet benim kafam çekmez bu yaşta, çok müzik, çok insan ve az oturacak yer olan mekanlara gidemem. Ama gençliğimde gitmedim mi?

Tropics, Mare Monte gibi efsanevi mekanlarda eğendik. Sonra eğitime Türkiye’ye gittik orada da bütçemize göre farklı farklı mekanlara gittik. Bazılarının müdavimi olduk. Sonra İngiltere. Orada da sevgili Serhat İncirli’nin eğlence noktaları ile ilgili oryantasyonumu tamamlamama katkısı önemliydi.

Alkolün etkisiyle itiş kakış her mekanda zaman zaman oldu, olur. Daha çok müşteriler arasında, ‘kız arkadaşıma baktın’ , ‘bana geçerken çarptın’ şeklinde başlayan ve alevlenen olaylar, güvenlik görevlilerinin devreye girmesi ile içerideki diğer müşterileri rahatsız etmeyecek şekilde, mekan dışına çıkarılır, kapı önünde devam edecekse de zaten artık sokakta olduğu için polis devrede olurdu. İşler tatlıya bağlanmasa bile, kan dökülmez, herkes kendi yoluna giderdi.

Burada önemli nokta polisin görünür ve devrede olmasıdır. Sürekli devriyede, sürekli görünen ve caydırıcılığını görüntüsüyle sağlayan bir polis gücü. Dünyanın her yerinde aynı bu.

Şimdi İskele’de bin bir milletten insanların yaşaması ve eğlence mekanlarının bu nüfusun ihtiyaçlarına göre hızla çoğalması ebetteki birtakım sorunları da beraberinde getirecek. Ama tedbirli olmak lazımdı.

Düşünün İskele nüfusu son 5 yılda kendini birkaç kez katlayarak büyüdü. Polis sayısı hemen hemen aynı.

Ya da farklı bir yerden bakalım. İskele’de görev yapan polis sayısı İskelenin kalabalıklaştığı yaz aylarında ile inler ile cinlerin lingri oynadığı kış mevsiminde aynı olması sizce doğru mu? Ve bu tür olayların önüne geçmek için yeterli mi?

Ya da gündüz ile gece, ya da mekanların açık olduğu Cuma ve Cumartesi geceleri polis varlığı ve görünürlüğü artırılıyor mu? Elbette ki hayır.

Polisin gecede birkaç kez aynı mekanın önünden geçtiğini bilen güvenlik görevlileri ya da müşteriler, olay çıkarırken ya da olaya orantısızı güç kullanarak müdahale ederken iki kere düşünmez mi?

Polisin burada bir suçu yok. Hükümet arka kapılardan hiçbir faydası olmayacak kişileri, hiçbir iş yapmayacakları yerlere istihdam edeceğine bu işlere baksa ve polisin elini güçlendirse diyorum.

Dün akşam 7’de 7 Dakika’da söyledim. Şimdi de buraya yazıyorum. Turizm Lokomotif diyorsanız derhal bir Turizm Polisi birimi oluşturmanız gerekir. Yoksa güvenli diye turistlerin tercih ettiği ülkemizde, devletin sağlayamadığı güvenliği, Mavideniz’i döverek öldürenlerden beklemeye devam edeceğiz.

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