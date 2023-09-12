Rasıh Reşat yazdı: İlaç vurgunu, ‘Bakan’ ile ‘Başka Yöne Bakan’

Hüseyin Ekmekçi yazdı sabah sabah.

Anladığım kadarıyla Gardiyanoğlu göreve gelir gelmez yaptığı bürokrat toplantılarında ve dışarıdan aldığı ihbarlarda ortaya çıkan ilaç vurgunu artık gün yüzünde. Yaklaşık bir haftadır bir şeyler kaynıyordu. Bugün düdüklü fısıladı.

Dibine darı ekince de aslında Sosyal Sigortaları Dairesini yönetenlerin uzun zamandır bu vurgunu tespit ettiklerini, ama durumu bildirdikleri üstleri, armudun sapı üzümün çöpü diyerek konunun üstüne gitmediklerini öğreniyoruz.

Düşünün bir yandan ilaç sıkıntısı yaşanıyor, kanser hastaları ilaç bulamıyor, yaşlı insanlar ilaç kuyruklarında çile dolduruyor, tane ile ilaçları verilip, ‘haftaya yeniden gelin’ deniyor, diğer taraftan birkaç eczane ilaç üzerinden büyük bir vurgun çarkı kurmuş zengin oluyor. Rakamlar öyle böyle değil. Milyonlar 10 milyonlar.

Polisin işine karışmak olmaz ama yapılması gereken bellidir. İstinasız, amasız ve fakatsız, bu işten kim bir kuruş dahi fazla cebine indirmişse, devletin, yani halkın hakkını ve parasını yemişse derhal tutuklamalar başlamalı.

Para çalmışlar. Hem de halkın parasını. Hem de kendilerine devlet verilen ilaç satma, ilaç yazma yetkisini kullanarak.

Ceza yasalarımızda, sadece çalma suçu yok, yetkiyi kötüye kullanarak suç işleme suçu var.

Hatta daha da ileriye gideyim, Eczacılar Birliği denen yasal kurumu yönetenlerin dahli ve ihmali var bu organize vurgunda.

Sistemin içerisinde boşluk bulup, bu boşluğu paraya çevirme kurnazlığı ile sahtekarlığının bir karşılığı olmalı. Hem de en sertinden.

Kimse kusura bakmasın.

Sigorta primimi ben ve benim gibi on binlerce insan bin bir güçlükle ödüyor.

Bu sigorta priminden doğan ilaç, gözlük gibi haklar da özellikle daha genç kesim tarafından kullanılmıyor. İleride yaşlanınca, çalışamaz duruma gelince ilaç giderimiz gelirimizi zorlamaya başlayınca yararlanırız diyerek sigortaların güçlenmesini sağlamaya çalışıyorlar. Sigortalar sağlam olsun emekliliğimizdir düşüncesiyle.

Ama diğer taraftan Sosyal Sigortaları bu şekilde sağanların olduğunu duyunca insan ister istemez sinirleniyor.

Şimdi çiçeği burnunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu bir açıklama yapacak herhalde. Çalışma Bakanlığı’na geleli daha kaç gün, ilk yolsuzluğu yakalamış bile. Gardiyanoğlu sağlam durur da bu işten bir kuruş dahi olsa haksız gelir elde eden ya da amiyane tabirle çalan kişileri bir bir içeri tıktırırsa Bakan olur. Ha siyasi baskılara, şunun oyu bunun desteği endişesi taşır ve göz yumarsa, ‘Bakmayan’ ya da ‘Başka yöne Bakan’ olur.

Bu ülke ve bu ilaç vurgun çarkı ‘Bakan’ da gördü ‘Başka Yöne Bakan’ da.

Gardiyanoğlu hangisi olacağına karar verecek.