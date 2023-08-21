Rasıh Reşat yazdı: İşin içinde ‘Yol’ varsa politiktir

Yol meselesi derindir. Çok da politiktir baktığınızda. Sadece Pile-Yiğitler yolundan bahsetmiyorum. Yol kavramının genelinden söz ediyorum.

O yüzden Pile ve Yiğitler arasında yapılmaya çalışılan ve bölgede KKTC Polisi ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü arasında arbedeye yol açan konu bir yol inşaatı meselesinden öte politiktir.

Daha da ileriye gideyim mesele Pile’lilerin haklı çilesini sonlandırmak da değil, mesele politiktir.

İçinde yol olması ve siyasi olmaması mümkün mü zaten. Yol kelimesinin özüne aykırı olurdu.

Dev-Yol, Doğru Yol diye hareketler partiler kurulmuş. Solcular birbirlerine Yoldaş diye hitap etmiş.

Yol diye film çekilmiş, 1982’de çekilen film, 1999’a kadar gösterimi yasak olmuş, Samsun’da izleyen 5 üniversite öğrencisi tutuklanmış.

Yol TV, Alevilerin sesi olmak için yola çıkmış, o da politik nedenlerden dolayı kapatılmıştı.

Üçüncü Yol diye bir ideoloji var. Merkez sağın ekonomi politikaları ile Merkez solun sosyal politikalarını sentezleyen bayağı bir ideoloji.

Daha örnek çoktur. Yani işin içine yol girdi mi mesele politiktir.

Gelin Pile’ye dönelim.

Mesela bir çevre Kıbrıs Türk tarafını suçluyor. BM haklı, yolu yapmaya çalışanlar, yani Türk tarafı haksız. Tamamen politik.

Bir başka çevre ise ‘Gördüler Türk’ün gücünü’, ‘Osmanlı tokadı’ falan gibi laflar ettiler. O da elbette kendine göre politik.

Bir diğeri neden müzakere ederek bu işleri diplomasi yoluyla çözmedi de kaba kuvvet işin içine girmek zorunda kaldı . Bu da ne şiş yansın ne kebap siyaseti. O da politik.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü neden bu konuda milimetre bile kımıldamak istemiyor. Neden tarafsız olması gerekirken, aslında Pile’nin Rumlar lehine gelişimine ve oradaki Türklerin bir an önce oraları terk etmesini sağlama politikasına çanak tutuyor? Bu da politik elbette.

Peki Pilelinin çilesi. Pileli hastaneye giderken, pileli işe gidip gelirken. Bu sıcakta arabaların içerisinde geçiş yapmayı beklerken yaşadıkları eziyet nedir. Politik mi? Onun bunun ağız kokusunu çekmeden rahat rahat geçip işine gücüne gitmek istiyor. Hastalandığına doktoruna, okuluna, düğününe, denizine gitmek ve bunun bir eziyetten çıkmasını istiyor.

Ha bizimkiler, Pileli’nin ihtiyaç için mi bu yolu inşaya başladılar. Elbette ki hayır. Bu yolun inşası çalışmaları da politik. Onun da bir siyasi mesajı var ve yolun kullanımından doğacak rahatlıktan daha önemli politik mesaj.

Dedik ya için yol varsa politiktir.

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