Rasıh Reşat yazdı: Jenca, Jenga olur mu?

Jenga diye bir oyun var. Zaman zaman ailecek toplanır oynardık eskiden. Bilmeyenler için özetleyeyim. Merak edip saymış ve beynimin gereksiz bilgiler bölümüne kaydettiğim için biliyorum. 54 blok var ve bu bloklardan bir kule yapılıyor. Oyun başlıyor. Herkes sırayla alttan bir blok çekip üste yerleştiriyor. Kuleyi deviren kaybediyor. Bu kadar basit. Kule devrilmeyecek.

Ya da her türlü devrilecek ama kimin sırasında devrildiğidir mesele. Kimin sırasında devrilirse o Jenga olmuş oluyor ve oyunu kaybediyor.

O yüzden eller masaya dayanmayacak, pencereler karşılıklı açık olup rüzgârdan kulenin devrilmesine olanak tanımayacak. Anlayacağınız ortam mükemmel olacak. Ne alaka şimdi bu kadar dert varken, diyeceksiniz. Anlatacağım.

Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın Ağustos sonu ya da Eylül başı Kıbrıs’ı ziyaret etmesinin beklendiği ile ilgili haberleri Ağustos başı bir yerlerde okumuştum. Aklımda kaldığı kadarıyla Slovak diplomat, iki lider ile görüşecek ve Eylül’deki BM Genel Kurulu devam ederken New York’ta Tatar ile Hrisostulides’in Guterres ile üçlü bir görüşme yapıp yapmasının mümkün olup olmadığını, buna bir zemin oluşturacak gelişmeler yaşanıp yaşanmadığına bakacağı ifade edilmişti.

Jenca Pazar günü geliyor.

Anladınız mı şimdi nereye varmak istediğimi.

Jenca ve Jenga.

Geçtiğimiz Eylül’den bu yana, orada seçim, şurada seçim derken, bütün olumsuzluklara ve zemin değişikliği çalışmalarına rağmen bir şekilde devrilmeden ayakta duran Kıbrıs Sorunu Kulesi’ni Jenga kulesine benzetirsek ne demek istediğim daha net anlaşılır. Sanırım pencereler karşılıklı açılmakla kalmamış, kulenin durduğu masanın ayaklarına gelen giden tekme atıyor. Kule devrildi mi? Henüz değil ama Jenga oyunun sonlarına doğru artık iyice güçsüzleşen ve her an devrilebilecek hissi veren o durum var ya, onu yaşıyoruz.

Geçtiğimiz yıl böyle zamanlar, Kıbrıs Türk dozeri, henüz Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü askerlerinin güzelim Toyota Land Cruiser’lerini, bizim ifadeyle ‘gat önüne’ etmemişti.

Geçtiğimiz yıl böyle zamanlar, koskoca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanıp, Türkiye’yi değil, Kıbrıs Türk tarafını en sertinden kınamamıştı.

Şimdi Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca Pazar günü gelecek ve kulenin altında bir ya da iki blok çıkarıp kulenin üstüne koymaya çalışacak.

Jenca, Jenga olacak mı? Birlikte göreceğiz.