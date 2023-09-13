Rasıh Reşat yazdı: Konuk bakan ve azalan çam kokusu...

Reçete Vurgunu olayı daha çok su kaldırır, o nedenle o işe bugünlük ara vereyim de hazır bir fırsat yakalamışken çok hassas olduğum bir konuya dalayım.

Fırsat bu fırsat derken, aslında bizim Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş’ın, orman yolları ile ilgili son derece güzel açıklaması ve Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın çok önemli bir toplantı için burada olmasıdır aslında fırsat dediğim şeyler.

Sayın Bakanlarım arz edeyim.

Geçen Pazar sosyal medya hesabımda paylaşmıştım. Hanımın da benim de baba taraflarımızı Baf’lı. Güney Kıbrıs’a geçip hem Stavrokkonno’yu hem de Ayyanni’yi ziyaret ettik. Giderken otoban rahatlığına kanarak Limasol üzerinden gittik, dönüşte ise Trodos dağlarını aştık geldik.

Trodos dağları ağırlık çam ağaçları ile kaplı. Zirveye yakın selvi var ama çam çoğunlukta. Sahilde 32 derece sıcaklık varken, oralarda 17 dereceye kadar düşüyor. Klimayı kapatıp camları açtığınızda ise hem hava serin ve temiz, hem de keskin bir çam kokusu arabanın içine dolar. Bayılırsınız.

Sayın Bakanlarım.

KKTC’deki ormanlık bölgeleri de ağırlıklı çam.

Daha havalar sıcak, henüz tehlike geçmiş değil ama bu yıl çok büyük bir yangın görmedik ve artırmakla yükümlü olduğumuz ağaçları bir yangına kurban vermedik. Ağzımdan yel alsın. Ağaçların önemli bir kısmı Çam kese böceği nedeniyle dalları ve yaprakları kuru, öyle kahverengi kahverengi görünüyorlar. Allah muhafaza bir yangın çıksa barut gibi yanarlar.

Konuk bakanımız bilecek. Akdeniz ve Ege bölgelerinde de çok sık görülen Çam Kese böceği zararlısı ile mücadele Türkiye’de entegre bir şekilde yapılıyor. Ancak biz ne hikmetse birkaç yıldır hiç oralı olmadığımız gibi, bu konuda tepki gösterenlere tepki göstermeyi alışkanlık haline getirdik. KKTC Çam kese böceği ile mücadelesini pandemiye kadar çok başarılı bir şekilde sürdürürken, bundan tamamen vazgeçer olduk.

Kuraklık, küresel ısınma ve ‘dumansız yangın’ dedikleri çam kese böceği istilalarına karşı 3 yılı aşkındır gösterdiğimiz umursuzluk zaten azalan ormanlık arazilerimizi daha da azaltacaktır.

Sayın Bakanlarım.

Bugünkü toplantı çok önemli biliyorum. Su ve Toprak Master Planı.

Ancak bu orman işine de bir bakın ne olur.

Daha önce helikopterlerle ilaçlama yapılıyordu. Dönemin Bakanları yüzde 90’ın üzerinde başarı sağlandığını anlatırken, Orman Dairesi Müdürleri gazetelere boy boy pozlar veriyordu. Çam kokusu vardı o zamanlar.

Hatta bir seferinde bir helikopter düşmüş pilotu yaralanmıştı. Bütün ülke çam kese böceği ilaçlaması yapan Fransız pilota geçmiş olsun dileklerimizi iletmiştik.

Sayın Bakanlarım. Biyologlarla konuşun, varın kendiniz bakın. Durum ciddi.

Konuk Bakan İbrahim Yumaklı’nın El cezire Televizyonu ve Anadolu Ajansı’nda yönetici olarak çalıştığını okudum. O nedenle meslektaş hukukumu kullanarak rica ediyorum. Vakit bulursanız Bakan Çavuş sizi Çamlıbel’e ya da Lefke’ye götürsün. O Trodos’ta tarif ettiğim çam kokusunu duyamayacaksınız.