Rasıh Reşat yazdı: Mecliste muhalefet nasıl yapılmaz

Uzun zaman oldu gibi geliyor değil mi? Mecliste tartışma ve konuşmaları izlemeyeli.

Bir olağanüstü toplantı nedeniyle yine televizyonların başına toplandık. Elektrik enerji sağlayıcılarımızın müsaade ettiği oranda da izledik. İyi geldi.

Ne durumda olduğumuzu hatırlamak ve yeni yasama yılına nasıl gireceğimizi görmek açısından faydalı oldu. Kötü bir dizinin yeni sezon fragmanı gibi.

Okullar açılıyor okullar hazır değil diyoruz ya, Meclis açılıyor Meclis de hazır değilmiş. Klimalar çalışmadığını kadın vekillerin şiddetle kullandıkları yelpazelerinden anladık. Sonra Cenk Mutluyakalı hamam benzetmesi yapınca durum iyice netleşti.

Asıl değinmek istediğim konu ise başka. Birileri CTP’nin bazı genç vekillerine nasıl muhalefet yapılacağını göstermesi ve anlatması gerekecek sanırım. Çok iyiler ve derslerine çalışıyorlar ama taktiksel sıkıntı var.

Takıldığım sahneyi anlatayım.

Kürsüde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı. Ercan konusunda Emrullah Turanlı ile yapılan yeni sözleşmenin, aslında devleti zarara uğratmadığını, aksine karlı bir alışveriş olduğunu anlatıyor. Meşhur 59 Milyon Euro meselesi.

Ayşegül Baybars, hukukçu olması ve vekillikten önceki hayatında, taraflardan birini temsil ettiği için konuya hakim. Bir soru soruyor. Gelir hesaplaması içerisinde şu var mı bu var mı diye?

Kürsüde Arıklı, bir şeyler anlatmaya çalışıyor ancak, Baybars yanıtını almadan, Ongun Talat ile Ürün Solyalı sırayla aralara başka sorular ya da başka atışmalarla lafı ağzına tıkıyorlar.

Örgüte gittiklerinde ‘Bravo. Konuşturmadınız o Arıklı’yı’ diye sırtları sıvazlanır belki ama, her lafını kestiklerinde, her dalga geçtiklerinde, her konuyu başka noktaya çektiklerinde, lafı dolandırdıklarında Arıklı zor durumda bıraktıklarını düşündüklerini zannederken, Arıklı’ya büyük iyilik yapıyorlar.

Anlatayım.

Bir: Onu kürsüde olması gerekenden fazla tutuyorlar. Kürsüde mümkün olduğu kadar tutup rezil edebileceğiniz, ağzı diline uymayan vekil var ama ağzı laf yapan, demagojiyi iyi bilen ve yanıt verirken, ileride işine yarayacak kesim ve makamlara mesajlar göndermeyi beceren birini fazla kürsüde tutmamak gerekir.

Arıklı onlardan biri. Sorun, cevabını versin. İnsin. Kürsüde gereğinden fazla tutmayın. Çünkü o size yanıt vermiyor. O kitlesine sesleniyor.

İki: Arıklı’yı mağdur etmeyin. Onunla dalga geçerek, ‘ya eminim öyledir’ türünden doğruyu söylememekle üstü kapalı bir şekilde itham etmeyin, sarkastik laf atmayın. Sinirlenip sesinizi yükseltmeyin. Saygısızlık olarak nitelendirilebilecek şeyler yapmayın. Yine parti örgütünüzde birkaç kişi sırtınızı sıvazlar ama Arıklı’yı mağdur ve mağrur kahraman havasına sokuyorsunuz bilmeden.

Kabul edin rahmetli Sonay Adem ayarında laf atmak için daha dokuz fırın ekmek lazım size.

Üç: Neden cevabını bildiğiniz soruları Arıklı’ya sorup kendi versiyonunda yanıtlamasına olanak tanıyorsunuz. Güçlü tespitleriniz varsa tespitinizi ortaya koyun. Ahali dinlesin. Bırakın o kendini savunacak platform arasın. Halbuki siz platformu veriyor sonra da ‘al kendini savun’ diyorsunuz.

Dört: Arıklı’yı kürsüde sıkıştırmak için makineli tüfek gibi arka arkaya sorular, hukuki mütalaalar ve Devrim Barçın’ın yaptığı gibi bir sürü rakam fışkırttığınız zaman yarattığınız bulanıklık ve karmaşa tam da Erhan Arıklı’nın istediği türden bir ortam. Tek bir yere yoğunlaşmayan eleştiriler, dallanıp budaklandıkça, kafalar karıştıkça, Arıklı gibi usta siyasetçiler, sizin sorduğunuzu değil, kendi söylemek istediğini söylemesi için aradığı platformu yaratmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz.

Sevgili genç kardeşlerim.

‘Mecliste muhalefet nasıl yapılmaz’ adlı çalışmanızı gördük.

Umarım, ‘Mecliste muhalefet nasıl yapılır’ başlıklı bir yazı yazmama neden olursunuz.

Bu habere tepkiniz:



25/08/2023 09:26