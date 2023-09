Rasıh Reşat yazdı: Nasıl anlatsam nerden başlasam...

Mazhar Fuat Özkan’ın efsanevi şarkısı Bodrum Bodrum’un ilk dizesidir, ‘nasıl anlatsam nereden başlasam’.

Dün Adli Yıl Açılış Töreni’nde kürsüye çıkan Yüksek Mahkeme Başkanı, Başsavcı ve Barolar Birliği Başkanı, tam da bu ruh haliyle hitap ettiler konuklara.

Nasıl anlatsam nereden Başlasam.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, nerden başlasındı mesela? Yargıç sayısının arttırılması için referanduma götürülen Anaya Değişikliğini reddeden KKTC halkına, ‘Allah belanızı versin. Siz her şeyi, her adaletsizliği hak ediyorsunuz’ diye mi başlasaydı? Ben olsam öyle yapardım ama Allahtan Yüksek Mahkeme Başkanımız benim gibi birisi değil. Kibar kadın.

Barolar birliği Hasan Esendağlı da, şükür ki efendi adam. Ben kürsüye çıksam ve Kıbrıs Türk Toplumunun KKTC devletine olan saygı, güven, inanç ve bağlılığının ciddi şekilde hasar gördüğünü, neredeyse kaybolma noktasına geldiğini anlatırken, karşımdakilerin bu sorunun asıl sorumluları olduğu gerçeğinin bana neler yaptırabileceğini kestirmem gerçekten güç. Dediğim gibi Barolar Birliği Başkanı efendi adam.

Esendağlı, ‘Bir zamanlar aşık olmuştum, ama şimdi ismi neydi unuttum’ diyor, KKTC ‘yi tarif ederken resmen.

Başsavcı Sarper Altıncık konuşmasına, siyasilerin yüzüne baka baka, ‘benden görüş istiyorsunuz ancak yine bildiğinizi yapıyorsunuz’ manasına gelen şeyler söylemiş.

Düşünün. Altıncık gibi kibar birisi değil de benim gibi birisinin aynı konuşmayı yapıyor olduğunu.

‘Beni aramayın. Görüş falan de verecek değilim. Madem dinlemeyeceksiniz ne sorarsınız. Mahkemeye de düşerseniz savunacak değilim. Hade oradan’ demez miydim? Derdim herhalde. İyi ki beni başsavcı falan yapmazlar.

Kaç kişiydik o zaman bak, kaç kişi kaldık şimdi diyor ya MFÖ, Bodrum Bodrum şarkısında.

Yüksek Mahkeme Başkanı benzer şeyler söylüyor. Ama kaç kişi kaldık şimdi şeklinde bir azalma tasviri yok. Kaç kişi olduk şimdi diyerek acayip, kontrolsüz ve niteliksiz şekilde artan nüfusu anlatmaya çalışıyor. O şekilde artan bir nüfus olunca da kriminal olaylar artıyor haliyle. 2020’den 2021’e biraz artış var, 2021’den 2022’ye iki kat ve fazlası artış var. Uçmuş resmen. Bunlar da sadece yakalananlar. Polisimiz ve savcılığımızın tam manasıyla Speedy Gonzalez olduğunu söylemek de pek mümkün değil.

Aslında tempo tam Bodrum Bodrum şarkısının temposunda.

Sosyal Sigortalar Reçete vurgunu Polise intikal edeli tam bir hafta. Tık yok daha.

Her yıl, Adli Yıl açılış Töreni adalet mekanizmasının ağlama duvarı haline dönüştü ve bu da artık gelenek haline gelmiş ne yazık ki.

Halbuki, duygu (adalet), biraz duygu, Bütün istediğim buydu.

