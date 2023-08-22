Rasıh Reşat yazdı: Piknik Gece Kulübü’nün DJ’yi

Anlaşılan o ki Mete Hatay abimiz yine bir araştırma için gazete arşivlerine dalmış durumda. Bu dalış sırasında, ara ara nefes alıp vermek için yüzeye çıktığında facebook sayfasında, o günlere ait bazı ilginç ilan ve haberleri paylaşıyor ya bayılıyorum. Yeni bir şey öğreniyorum, eskilerden görenler Mete Hatay’ın paylaşımının atına yorumlar yapıyor, o arşivlerin derininden çıkan şeyi daha da bilgiyle donatıyorlar.

Arkadaşınız Mete Hatay yeni bir paylaşım yaptı diye bir uyarı geldi Facebook’tan. Hemen bakalım dedim.

Açtım bir de ne göreyim bir iş ilanı. 1975 yılında verildiğini anladığım ilanda bir eğlence mekanı Disk jokeyi arıyor.

Tabi bu arada Şimdiki gençlerin DJ diye bildiği şeyin Disk Jokeyi olduğunu ve DJ bunun kısaltması olduğunu anlatmak lazım. Disk dedikleri şey de bildiğiniz plak.

Gelelim konuya. O dönemin ünlü eğlence mekanı Piknik, Disk Jokeyi almak için münhal ilanı veriyor. İlan aynen şöyle.

Disk Jokey Aranıyor. Müzikten anlamak Şart değildir. Müracaat: Piknik 2. Mehmet Çalışkan.

Eğlence mekanındaki müzikleri çalacak DJ alacaklar ancak müzikten anlamak şart değildir şeklinde gazeteye ilan veriyor 1975 dönemi eğlence mekanı sahibi.

Müzikten anlamasına gerek var mı DJ’in? Eğer patron çalınması gereken şarkılar listesi hazır ise ve plaklar da orada sıralı ise, sadece plakları takıp çıkarak birine ihtiyaç varsa sadece bu durum pekala normal karşılanabilir. Aslında ona DJ denmez plak çalar operatörü denir ama neyse.

Önemsiz gibi gelebilir.

Ama sanki Kuzey Kıbrıs’ın kaderi bu ilan ile şekillenmiş gibi.

Baksanıza. O tarihlerden günümüze devlet tarafından istihdam edilenler aynen Piknik 2 DJ’i gibi istihdam edilmiş.

Sağlık Bakanlığı’na işe alınanın Sağlıktan anlamasına gerek olmadığı ve Elektrik Kurumuna işe alınanın aynen elektrikten anlamasının şart koşulmadığı gibi. Tarım Bakanlığı’na alınanın tarımdan anlamasına, Kıbrıs Türk Havayolları’na havacılıktan anlama şartı aranmadığı bir istihdam politikası güdülmüş KKTC devlet kurumlarının inşasında.

Cebindeki parasını yönetemeyeni Maliyeye istihdam ederken, hızlı bile yürümeyenleri Spor Dairesi’ne tıkıştırmışız.

Neticede yapmak için alınacağınız işten anlamanıza gerek olmamış.

Aynen Piknik Gece Kulübü gibi.

Bir şeyden anlamak şart değildi. Hatta öyle bir beklenti de yoktu. Hala yok.

Anlamak şart değildi.

Şart neydi peki?

UBP’li olmak, ya da zaman o zaman ise CTP’li olmak yeterli idi. Hala yeterli.

Devletin kadrolarını, Piknik Gece Kulübüne DJ alır gibi doldurmuşuz. Fırsatını buldukça da doldurmaya devam ediyoruz.

Allah var. Kendileri ile lakası olmayan yerlere sırf partili oldukları içi alınan birçok insan, ‘madem buradayım. Olduğum yerin hakkını vereyim diyerek, işi zaman içerisinde öğrenmiş ve yaptığından anlayan birisi haline sonradan gelmiş. Onların hakkını yiyemeyiz. Ancak hatırı sayılır bir kısmı hala anlamadıkları işe girdikleri günkü gibi hatta daha kötü. Çünkü işten anlamadığı gibi, anlamak da istemiyor.

Adalet Mülkün Temeli diye bir laf var ya, KKTC Kamu’sunun temeli sanırım Mete Hatay’ın gün yüzüne çıkardığı Piknik Gece Kulübü’nün müzikten anlamayan ve anlaması da beklenmeyen DJ Münhali,

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