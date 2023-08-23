Rasıh Reşat yazdı: Sevgili Dünya. Bizi kafana çok takma

Kusura bakma dünya. Seni fazlasıyla bizim Pile-Yiğitler yolu ile meşgul ettik. Bizim her ne hikmetse kolay değil bazı şeyleri yüzümüze gözümüze bulaştırmadan yapmak. Yapmayız yapmayız, yapmaya da kalkınca illaki bir sorun çıkar.

Havasından mıdır, soyundan mıdır, öyledir işte.

Pile Yiğitler Yolu dediğiniz şey, günden birkaç yüz arabanın geçeceği, son derece tenha ve az kullanılacak bir yoldur. Evet, ihtiyaçtır ve yapılmalı. Ona diyeceğim bir şey yok.

Ancak günden on binlerce arabanın geçtiği yolları tımar etmekten aciz bir kavimiz biz. O yüzden kusurumuza bakma.

İnanır mısın sevgili Dünya, bizim Lefkoşa-Girne diye iki önemli kentimiz arasında anayol, belki de en fazla kullanılan yoldur. Son 15 yıldır o yol üzerindeki aydınlatmalar çalışmıyor. Hele bir kış gelsin, ülkenin gerçek başkenti ile turizm başkenti arasındaki 25 dakikalık yolda değil, bir korku filmi sahnesinde olduğunuzu düşünürsünüz.

Sevgili dünya, geçen akşam Mehmetçik diye bir beldemizde bir dostumuzun düğünü vardı. Gittik. Mehmetçik’e gitmek için İskele diye çok popüler olan sizin oralardan birçok insanın gelip yerleştiği, zenginleşen bir ilçemiz var. Oraya giderken de yollar çok berbattı. Yol aydınlatmasını geçtim, asfaltın artık kendini bırakmaya başladığını da anlarım, ama yol çizgileri neden yenilenmez?

En azından sürücüler gece yol çizgilerinden yolu takip edip daha güvenli bir şekilde gitsin diye neden çizilmez? Sana niye soruyorum ki? Kusura bakma bir kez daha kendimi kaptırmış anlatıyorum işte. Yapılmıyor işte sevgili Dünya.

O yüzden yol konusunda çok başarılı olmadığımız için Pile- Yiğitler Yolu konusunda binlerce işinin içinde seni de meşgul ettik.

Senin halini Allah bilir.

Allah seni inandırsın. Bir Girne – Değirmenlik Dağ Yolu diye adlandırdığımız bir yer var, akıllara zarar. Hem turistik araçları hem de ağır vasıtaları aynı yoldan götürüp getiriyoruz. Birkaç şerit olması gerekirken, tek gidiş tek geliş. Çok kişi bu dünyayı oralarda terk etmek zorunda kaldı. Ölüm yolu resmen.

Habire projeler yapılıyor. Başlanıyor yarım kalıyor. Dedim ya yol özürlüyüz sevgili dünya o nedenle, öyle çok da kafana takma bizimkileri. ‘Alın yapın hadi önünüzden çekiliyorum’ desen bile beceremezler. Ya müteahhit batar, ya para biter, ya ara emri ile işler durur, ya da hak edişini alamayan yüklenici alanı terk eder.

Ha becerip yapsalar bile, birkaç seneye kullanılmaz hale gelir. O yüzden meşgul ettik özür dileriz ama sen de çok kafayı yorma onca işinin içinde.