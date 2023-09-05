Rasıh Reşat yazdı: Sırf birleri kurultay istiyor diye

Dursun Oğuz ‘UBP’de kazan kaynıyor’ söylemlerinin çok yanlış olduğunu söyledi sevgili Levent Kutay’ın programında dün.

Birkaç sefer bu ifadeyi kullanan bir yazar olarak üstüme almadım desem yalan yazmış olurum. Kötü anlamda değil elbet. Daha geçenlerde yazdım ya UBP kazanı kaynıyor ancak, Üstel elinde tahta kaşık ile kazanın taşmasını bir şekilde önlüyor diye.

Yeni İçişleri Bakanı’nın yazılarıma karşılık bir şey söylemediğine de eminim ama UBP ve Kazan ifadelerini aynı cümle içerisinde bir UBP’li bakan Levent Kutay’ın programında söylediğinde kulak kabartmamak olmaz.

Dursun oğuz kibarlığından isim vermiyor ama birleri kurultay istiyor diye UBP’nin o ihtirasa boyun eğmeyeceğinden bahsediyor ve kazanda bir kaynama olmadığını söylüyor.

Ben Dursun kardeşim kadar kibar değilim ve onun kadar siyasi nezaket göstermek gibi bir zorunluluğum da yok.

‘Sırf birileri kurultay istiyor...’ derken Dursun Oğuz, ‘birileri’ ifadesini Hasan Taçoy için kullandığı gün gibi açık.

Aslında diyor ki, ‘Sırf Hasan Taçoy Kurultay istiyor diye biz bütün işimizi gücümüzü bırakıp. Taçoy’un kurultayda bir daha şansını denemesine olanak sağlamak zorunda değiliz’

Bu ülke için gerçekten rahatlatıcı bir söylem. Biliyorsunuz iktidardaki UBP Kurultayı Genel Seçim’den daha beter bir şekilde ülke işleyişinin durduran bir etkinliktir. Allahtan yasa değişti de iki yılda bir değil de üç yılda bir eziyete maruz bırakılıyoruz.

Bir de başka bir netlik ortaya çıkıyor yavaş yavaş UBP’de. Parti içi kavgaların çok ortalarında olmayı sevmeyen Dursun Oğuz eğer ‘sırf birileri Kurultay istiyor...’ diye bir cümle kurarsa bundan almanız gereken önemli mesajlar vardır.

En önemlisi, Hasan Taçoy’un erken Kurultay talebi hiçbir şekilde parti içerisinde kabul görmüş olmadığıdır.

Zaten Taçoy’un ‘Artık abilik süreci bitti’ demecine destek vereni, tekrarlayanı ya da alkışlayanı görmedik.

Üstel’in zaman içerisinde yavaş yavaş arttırdığı ‘Ünalcı’lar elbette buna destek vermezken, Ünal karşıtları da oldukça sessiz ve derinden ilerliyorlar. Sanırım, Ünal Üstel’in başarısızlık ya da başarısı oranıyla bağlantılı olarak, 13 ay sonraki kurultayda taraf belirleyecekler. İşler berbat olursa Ünal karşısında, iyiye giderse Ünal yanında. Buruklar, kırıklar, hatta düşmanlar ne olacak? dediğinizi duyar gibiyim.

Burası UBP, düşmanlık ile dostluk arasında çok ince bir çizgi vardır ve bu çizginin hangi tarafından olunacağı ile ilgili de belirleyici faktörler çok fazla olduğu gibi anlık da değişebilir.

O nedenle sırf birileri kurultay istiyor diye...