Rasıh Reşat yazdı: Sizce abartmış mıydım?

Girişimci Kadınlar Derneği ile ilk bir basın toplantısı ile tanışmıştım. ‘Yapacağız, planlıyoruz, düşünüyoruz’ yerine ‘yaptık, bitirdik, yenisine başlıyoruz’ lafları ile basının ve kamuoyunun karşısına çıkmışlardı.

O kadar etkilenmiştik ki bu lışık olmadığımız iş bitiricilikten ve kararlılıktan, ‘keşke bunlar hükümet olsa demiş, hatta dönüp köşemde de yazmıştım.

Her işe maydanoz, her naneye salata olmak isteyenler hemen saldırdı ve ‘abarttın artık sende’ diye beni eleştirdiler.

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nın mızrak başı konumundaki Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Kavuklu geçtiğimiz gün basınla buluştu. Davetli olmama ve gitmeyi çok arzu etmeme rağmen ani gelişen bir işim nedeniyle katılamadım. Gitmesemde söylenecek olanı aşağı yukarı biliyordum. Üzerimize düşeni yaptık. Bitirdik, şimdi başka projelere odaklanıyoruz’ diyeceklerdi.

Nitekim de öyle söylemişler.

Şubat depreminin yaralarının sarılmasına bir nebze katkıda bulunmak için oluşturulan Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu depremden hemen sonra yaptığı basın toplantısında duyurduğu ve söz verdiği gibi 500 adet Konteyner Ev’i tamamladı ve teslim etti.

Bunlar hükümet olsa keşke dediğimde abarttığımı söyleyenler, aynı projeye kendisini bir şekilde monte eden hükümetin bu projeye kaç konteyner ev teslim ettiğini birisi bana söyleyebilir mi?

Söz vermişlerdi. ‘Biz devletiz. Özel Sektör ne kadar yaparsa biz de o kadar yaparız’ demişlerdi.

Özel sektör, 500 tane yaptı.

Hükümet?

400 mü?, 300 mü?, 100 mü? 20 mi? Yok yok. Koskocaman bir hiç.

1 tane bile yapmamış olması, niyetin yapmak olmadığını, sadece o hava içerisinde Türkiye’ye destek çalışmalarından geri kalmama düşüncesi ve şovuydu herhalde.

Ya da hükümet aksini açıklayacak ve ne bileyim, ‘biz yapacağız dedik ancak, başka bir ihtiyaç olduğu ifade edildi ve biz de KKTC hükümeti olarak bunu yerine getirmemiz icap etti. O nedenle Dayanışma Platformu’nun projesinden çekilmek zorunda kaldık’ diye bir açıklama da olabilirdi. Hem büyük bir havayla basın toplantısını işgal edeceksin, hem de söz verdiğini yapmayacaksın.

Şimdi merak ediyorum, Hatay’da kurulacak köye hangi siyasetçi gidip ziyaret edecek ve oradakilere, ‘Bunları biz yaptık’ diyerek ortalıkta dolaşacak. Teslim töreni falan yapılırsa, oralara gidip nutuk sallayacakları da merak ediyorum.

Neyse gelelim asıl konuya. Asıl başarıya.

Ben bu insanlar hükümet olsa keşke derken abartmamışım değil mi?

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