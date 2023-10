Rasıh Reşat yazdı: Tecrübeyle sabittir, beyniniz patlayabilir

Beyin patlattım, kafa patlattım, beynim yandı gibi lafın gelişi söylenen sözler var ya, öyle lafın gelişi değil, gerçektirler. Evet bir beyin patlayabilir. Benim öyle oldu.

Patladı derken, öyle infilak edip sağa sola saçılmadı ama içeride oluşan basınç nedeniyle bir kanama olmuş. Beyin de kanayınca bir sürü istenmeyen şeyin olduğunu duyuyoruz görüyoruz.



Meslek sıkıntılı ve stresle örülmüş, ülke sıkıntılı ve maraz günlük hayatın parçası haline gelmiş, yarını hesaplayamamanın getirdiği mütemadi gerginliğin üstüne adaletsizliğin kol gezmesi nedeniyle olumsuz duygu hali normal olmuş. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, kendimi ölümsüz sandım ve doktorları

dinlemedim.

Sonuç:

Çok mutlu ve gururlu bir şeyi yapmak için ailece gittiğimiz yurtdışında rüyamda görsem ter içinde uyanacağım ama ciddiye almayacağım bir şey başıma geldi.

Kızımız Fidel’i eğitimine başlatmak için bulunduğumuz Londra’da bir beyin kanaması geçirdim ve ona bağlı bir sürü komplikasyon yaşadım.

Detaylarının bir kısmını hatırlamadığım, ama anlatılanlara göre korkunç olan gelişmelerle, yabancı bir ülkede baş etme başarısını gösteren ve süreci olağanüstü bir şekilde yöneten Benan’ın bana ne yiyeceğimi ne zaman yatacağımı kaçta kalkacağımı söyleme hakkını ona fazlasıyla vermiş durumda.

Allah’ıma bin şükür kalıcı bir hasar yok ancak o kötü tecrübe ipleri Benan’ın eline geçirdi ve ilmek ilmek ördüğümüz özgürlüğümüz yeniden hanımın elinde.

Şaka bir yana insanın hayat arkadaşına hayatını borçlu olması böyle bir şey demek ki.

Ben, tansiyon hastası olduğum, yaşımın 50 olduğu, hayatımın her anının stres ile yüklü olduğu şeklindeki gerçeklere sırt döndüm. Bedelini de ödedim.

Ama sadece bu bedeli ben ödemedim, eşim Benan yabancı bir ülkede kızı ve oğlu ile ilgilenmesi gerekirken, kocasını Kıbrıs’a geri götürüp götüremeyeceğini düşünmek ve tanımadığı bir ortamda sağlık hizmetini organize etmek zorunda kalarak ödedi. Güle oynaya üniversite hayatına başlamak için oralara giden kızım Fidel babası ile ambulansta seyahat edip şahit olduğu beyin kanaması ve inmeyi doktorlara anlatmak zorunda kalarak ödedi, hem de kendi okulunun eğitim ve araştırma hastanesinde.

Oğlum Demir, ablasını bırakıp 5 günde döneceğimizi düşünürken üç haftaya yakın okulundan ve evinden uzak kalarak ve babasını o halde görmesinin yarattığı travma ile ödedi. Kısacası çocuklarım birkaç gün içinde büyümek zorunda kalarak bedel ödediler. Çekirdek aileme ödenemez bir özür ve minnet borcum var.

Teşekkür etmem gereken o kadar çok insan var ki, nereden başlayacağımı bilememek ve bu yazıda birini eksik bırakma endişesi nedeniyle isim isim bahsetmiyorum. Ömrüm yettikçe bizzat teşekkür edeceğim ilk ve her fırsatta. Ama onlar kendilerini biliyor.

Gelelim bu beyin patlama meselesine.

Tecrübeyle sabittir, beyniniz patlayabilir. Doktorları dinlemezseniz olur. Her şeyi kafaya takarsanız olur. İnsanların sizi üzmesine izin verirseniz olur. Yer yüzünde kendinizden daha önemli kimsenin olmadığı fikrini erken zamanda benimsemezseniz olur.

Lütfen kendinize dikkat edin, çünkü ölümsüz değilsiniz.

Bir süre sizlerden uzak kaldım. Bugün itibarıyla yeniden kafa patlatmaya başlıyoruz: )

23/10/2023 09:34