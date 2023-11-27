Rasıh Reşat yazdı: UBP Kurultayı mı? Çekemem!

Tavla 5’i bulan prensibi ile oynanır. Rakipler birbirlerini oyun ve stratejiler ile zorlarlar oyun üstüne oyun oynanır ve 5 oyun kazanan ya da beş puan alan kazanır. 4’e kadar gelip de maçı o noktadan kaybeden için ‘Roma’ya kadar gidip Papa’yı göremedi’ diye dalga geçilir.

Siyasette de benzer durumlar için uygun bir benzetme olabilir. Artık gündeme zorla getirilmeye çalışılıyor diye yazayım dedim.

Hasan Taçoy, defalarca Roma’ya kadar gelen ve Papa’yı göremeyenlerden. Tam üç kez aday olmuş ama UBP Genel Başkanlığı’nı kazanamamış.

Anladığımız kadarıyla Roma yoluna bir kez daha çıkacak.

Yanına kameraları alıp Başbakanlığa gitmesi, ‘Cevdet Yılmaz ile görüştüm çok şey konuştuk’ demesinden ve dünkü ‘demokrasi aşkı’ dolu basın açıklamasından öyle anlaşılıyor.

Halbuki, UBP içinde demokrasi adına yara alınmışsa, bu oyunlara kendisi hem alet hem de dahil olmuştur. Neyse geçelim. Benim unutmadığım gibi UBP’li de unutmamıştır.

Hasan Taçoy bir daha Roma’ya doğru hareket etmiş gibi.

Taçoy neden bir daha bu yarışa girmek istesin gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Bu kaçıncı diye sormazlar mı? Sorarlar, hatta soruyorlar da. Sadece ben değil, onu geçmişte ibadet eder gibi destekleyenler de aynını soruyor. ‘Yeter artık’ diyorlar.

Tam lafı aktarayım hatta. ‘Hasan artık siyasi hayatının sonunda. Ölene kadar milletvekili seçilebilecek, her kabinede yer alabilecekken, neden kendini yeniden kaybedeceği ve yıpranıp, partiyi yıpratacağı bir yarışa sokuyor? diye soruyorlar.

Ben ise başka noktadayım.

İktidardaki UBP Kurultayları Genel Seçim kadar hükmeder. Ülkede biraz istikrar, eğrisiyle doğrusuyla bir hükümet var. Genel seçim olmayacağına göre ve mevcut koalisyon devam edeceğine göre yeni bir UBP Genel Başkanlığı kavgasına ne gerek var? Baş ağrısı, gündem meşguliyeti ve boşa zamandan başka bir şey değil bence.

Neymiş Taçoy bir kez daha Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu Unvanı için daha ringe çıkmak istiyor. Adına da demokrasi diyor. ‘Cevdet Yılmaz ile konuştuk’ diyor. ‘Kimse UBP üzerine oyun oynayamaz’ diyor. ‘Acele Kurultay yapmamız lazım. Bekleyemem’ diyor.

Ünal Üstel’in UBP Genel Başkanlığı’na ve Başbakanlığa gelme serüvenine sanki dahli yokmuş gibi.

Bu ülke UBP Kurultaylarından yoruldu. Sadece ülke değil UBP tabanı da yoruldu.

Ülke çoğunlukla hükümette olan Ulusal Birlik Partisi’nin hükümet icraatlarına değil de kurultaya konsantre olmasından yoruldu.

Parti tabanı ise Ahmetçi, Mehmetçi, Hasancı, Hüseyinci olmaktan ve sonrasında zarar görmekten sıkıldı.

Kimse kusura bakmasın Hasan Taçoy’un bir türlü gerçekleşmeyen ve bana göre çok zor olan Papa’yı görme, Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu olma ve UBP Genel Başkanlığı’na gelme hayali için bu ülke bu türbülansa girmemeli. Hatta UBP Kurultayı ne kadar geç olursa o kadar iyi.

Şimdi şimdi çekemeyiz.

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