Rasıh Reşat yazdı: Yaşlı adam yürüyüşe çıkacak

Her şey Türkiye’nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in lafıyla başladı. Avrupa Komisyonu’nun ‘AB-Türkiye siyasi, ekonomik ve Ticari ilişiklerinin durumu’ hakkındaki son raporu memnuniyet verici olduğunu söyleyen Şimşek, ‘Türkiye’ye Avrupa Birliği’ne sağlam bir şekilde yeniden bağlamak istiyoruz’ ifadesini kullandı. Çok yok. 11-12 gün önce.

Bir iki gün sonra BM Genel Sekreteri yeni bir BM Özel Temsilcisi atadığını duyurdu. Kolombiyalı Diplomat Maria Cuellar. Birkaç yıl önce hayatını kaybeden eski BM Genel Sekreteri ve Kıbrıs tarihinde önemli bir yeri olan Perez De Cuellar’ın Peru’lu olduğunu bilmesem akraba olduklarını düşünüp ‘kadere bak’ diyeceğim. Ama değil.

Kıbrıs Rum Tarafı Cuellar’ın kabul ettiklerini duyururken, Kıbrıs Türk tarafı bu duyuruyu yapmakta biraz gecikmeli davrandı.

Sonra birbirlerine savaş açma noktasına kadar giden Atina ile Ankara arasındaki ılık havalar esmeye başladı. Erdoğan-Miçotakis görüşmesi gündeme geldi. Görüşme gerçekleşti, vize serbestisi benzeri anlaşmalar yapıldı. Yüzlerde gülümsemelerle çektirilen fotoğraflar ve yapılan açıklamalar ilişkilerin iyi bir noktaya doğru gittiğine işaret etti.

Hatta medya, biraz abarttığını da hep hesapta tutarak, ilişkileri Atatürk-Venizelos dönemine benzettiğini de not etmek lazım. En son bu benzetmeyi Mustafa Akıncı’nın kampanyası sırasında duymuştum. Düşünün.

Miçotakis Kıbrıs için BM Güvenlik Konseyi dedi, Erdoğan ise adadaki gerçekleri işaret etti. Ne biri federasyon dedi ne de diğeri iki devletli çözüm.

Hemen akabinde Kıbrıs Türk tarafı yeni BM Özel Temsilcisi Bayan Cullar’ı kabul ettiğini duyurdu.

Jet bir hızla ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yeni özel Temsilcisi’ni atadı. Güneş Onar bu işlerde pişmiş, dünyayı görmüş, masada dirseklerini hırpalamış, daha genç jenerasyondan iyi bir diplomattır. Genç derken, aynı yaştayız. Ancak selefi ile mukayeseli genç demek yanlış olmaz.

Gelelim konumuza.

Sonuca ulaşılır mı? Muhataplar nedeniyle çok umutlu değilim. Ancak Kıbrıs sorunu ile ilgili ilahlar yeni bir egzersizin Doğu Akdeniz’in sağlığı açısından yararlı olacağını düşünüyorlar sanırım.

Nasıl yaşlı bir kişiyi çok fazla oturtur ya da yatırırsanız, hareket kabiliyetini kaybeder ve iyileşme ihtimali ortadan kalkmasın diye zaman zaman yürütmek ve hareket ettirmek sağlığı açısından yararlı olur ya, aynı şekilde. Yaşlı Kıbrıs sorununa parkta bir tur attırmak gerekecek galiba.

Parktaki turu atıp yeniden aynı noktaya gelip oturmak ta var elbette ama iyimser bir yaklaşımla yaşlı adam bu sefer parktan çıkıp gitmek istediği yere de gidebilir. Göreceğiz.

Ama neticede görünen o ki bu yaşlı adam bir yürüyüşe çıkacak.

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