Rasıh Reşat yazdı...

İnternet çağı iletişim çağı dedik. Özgürlükler çağı dedik. Her dileyen her dilediğini söyleyecek, video ya da fotoğraf çekecek, yayacak. Sosyal medya, yeni medya, yurttaş gazeteciliği falan filan. Ama öyle olmadı galiba. Neticede anlaşılan o ki bu iletişim zarabumballası bizi öldürecek sonunda.

Zarabumballa diye bir kelime yok. Türk Dil Kurumu’nun sayfasına değil, nereye bakarsanız bakın bulamazsınız. Çünkü birkaç saniye önce ben uydurdum.

Şimdi o uydurduğum kelimenin anlamını da uyduracağım. Benim yazıyı da ilginç bulup okuyanlar, kelimeyi beğenirse, kullanmak isterse dilimize öyle hızlı bir şekilde yerleşir inanamazsınız. O yüzden peşinen uyarıyorum Zarabumballa diye bir kelime yok. Öyle herkesin her dilediğini doğru ya da yanlış yaptığı, söylediği ve yaydığı bir internet platformu anlamına gelmiyor. Yoksa geliyor mu? Hadi gelsin. Herkes popodan bir şey uydururken beni neyim eksik.

Peki, Apostolos Andreas Manastırı Papazına Kelime-i Şahadet hatırlatması yaptığını söyleyen kişiyi için nasıl bir kelime bulacağız? Ona bir kelime lazım.

Sosyal medyaya baktım tepkiler küfür ya da aşağılama ile sınırlı. Ancak bence güzelim dilimize bunun gibi aslında içgüdülerine ve yetiştiriliş biçimine uygun bir şekilde, kimsenin kendisinin inandığına inanmama hakkı olmadığını düşünen ancak bunu İŞİD militanı gibi öldürerek değil, cep telefonu kamerası ile taciz ederek yapan birisi için nasıl bir kelime kullanılır?

Bence aynı tarif içerisine bir gece kulübünde vahşice öldürülen gencin öldürüldüğü andaki videoları yayınlayanı ya da birisinin cinsel yönelimi ile ilgili dedikoduları bilgiymiş gibi paylaşanları da katmak lazım bence. Hatta bir cinayeti, birşey cinayeti diye sınıflandırıp hafifletmeye çalışanı da katmak lazım.

İletişim Zarabambullası içerisinde gerçekleşen bu eylemlerin faillerini tarif ederken zarabambullayı da dahil etmemiz lazım değil mi?

Teşebbüs, müteşebbis ilişkisi pek kurulamayacak gibi. O nedenle bateri-baterist ilişkisi gibi ilişki kurarsak sanırım daha kolay olacak. Zarabambullayı zarabambulla yapanlara dense dense zarabambullist denir bence.

Şimdi tanım yapalım. Türk Dil Kurumu’ndaki arkadaşlar siz de dikkat edin lütfen. İletişim Fakültesi hocaları siz de.

Zarabambullist; Elindeki telefon kendisinden en az bir milyon kat daha akıllı olan, cehaletin en üst düzeyinde bulunan, kendinden ve sosyal medyadaki popülaritesinden başka hiçbir şey düşünmeyen, onun için toplumun ayarları ile oynamaktan, kin ve nefret körüklemekten, yalan söyleyip yaymaktan çekinmeyen, kompleksli, hatta ciddi psikolojik sorunları olan kimselere Zarabambullist denir. Bunların sosyal medya ve internet üzerindeki faaliyetlerine zarabambulla, onların faaliyetlerinin oluşturduğu ortama ise İletişim Zarabambullası denir.

Cümle içerisinde kullanacak olursak.

Papazı cep telefonu kamerası ile dini konularda saygısızlık ve tacizde bulunan Zarabambullist, tutuklandı. Zarabambulla üretip yaymaktan suçlu bulunan Zarabambullist’e ömür boyu cep telefonu ve internet kullanmama cezası verildi.

Şimdi dilimize yeni bir kelime katmış olmanın gururu ve İletişim bilimi alanında yaptığım önemli açılımın getirdiği bilimsel tatmin ile hafta sonuma başlıyorum.

Zarabambullistlere dikkat.

Herkese iyi hafta sonları

