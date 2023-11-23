Rasıh Reşat yazdı...

Bir ülke anca bu kadar kendi kendine zarar verebilir.

Evet evet Yahudilerin ülkeden mülk edindikleri ile ilgili nereden ve hangi amaçla oluşturulduğu belli olan algının bizi hangi noktaya götüreceğinden bahsediyorum.

Kendi içimizden birlerinin Türkiye’deki birlerine şirin ve sağlam milliyetçi görünme arzusu ile başlayan, sonra büyütülüp bir TBMM Vekiline konu ettirilen amanın ‘Yahudiler geliyor. Hepimizi yutacak’ feryadının sebep olduklarıdır bugünkü konumuz.

Halbuki çok kısa bir süre öncesine kadar ‘Yahudi yatırımcılara izin var da bize yok mu’ şeklindeki hezeyan şimdilerde şekil değiştirdi de diyebiliriz.

TBMM Bütçe Komisyonu’unda eski MİT Müsteşarı yeni Dışişleri Bakanı’nı terletmek amacıyla ortaya konan soru, Hakan Fidan’ın hem TC Dışişleri hem de MİT bu konulara bakıyor, araştırıyor demek durumunda bıraktı alsında.

Sanki ne MİT ne de Türkiye hariciyesi burada olup bitenle ilgilenmiyordu da birkaç tane milliyetçi geçinen konuyu gündeme getirmeye başlayınca ilgilenmeye başladı. Hadi canım sizde. Güldürmeyin bizi.

Bir de şöyle ifade edeyim de aramıza yeni katılanlar daha iyi anlasın diye. KKTC’deki inşaat sektörü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2024 yılı bütçesi görüşülürken Büyük bir tehlike olarak gündeme gelmiş gibi bir resim çizilmeye çalışıyor ama durum hiç de öyle değil. Var olan durum değişmiş değil. Yabancılar ev alıyor.

Daire ya da ev satın alan İsrail’li de var elbette. Ama zaten bildiğiniz gibi bunların mülk edinmeleri Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. Bu kararı da alabilmeleri için bazı kriterler vardır. Bu noktada da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından, Elçiliğe kadar herkes bir noktada devreye giriyor ve girmeli. Dünkü ve bugünkü heyecan nedir anlamadım. İsrail düşmanlığı yapmak isteyenler tatmin olsun diye onlarca sektörü besleyen inşaat sektörünü öldürelim mi?

Bir de şunu anlamıyorum.

Hassas bir sektör olan inşaat sektörünün neden bu denli bombardıman altına kalmasına seyirci kalınıyor.

KKTC’deki İnşaat sektörü ‘MİT’in merceği altında’ dediğiniz anda bu sektörün ne denli zarar göreceğini ve bu zararın, başta turizm olmak üzere birçok sektöre doğrudan etki edeceğini kimse düşünemiyor mu?

Hakan Fidan, söylediğini söylerken aslında ‘durum kontrol altında’ dedi. Bizim neye hizmet ettiklerini anlamadığım ekibin anlamak istediği gibi, ‘A öyle mi? Haberimiz yoktu hemen bakıyoruz’ demediğini bir kez daha vurgulamak lazım diye düşünürüm.

Ha bir de, hükümetimiz bu konuyu ciddiye alıp, ‘Her şey kontrolümüz ve denetimimiz altında. Yatırımcı rahat olsun’ minvalinde bir açıklama yapmadığı ve enformasyon alanını boş bıraktığı sürece, önüne gelen dilediğini söyleyecek ve Sayın Fidan’ın sözlerini diledikleri gibi çarpıtacaklar. Onun da zararını KKTC ekonomisi görecek.

Kendi kendimize zarar vermekten vazgeçelim ne olur

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