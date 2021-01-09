'Rasıh Reşat'ın haberi' gündem oldu…

Gazeteci Rasıh Reşat’ın hazırlayıp sunduğu “Rasıh Reşat'ın haberi” programı bugün Haber Kıbrıs Web TV’de yayına başladı.

Rasıh Reşat, aşı dosyasını uzmanlar ile birlikte masaya yatırdı. Kısa sürede binlerce izleyiciye ulaşan programda, uzmanlar aynı noktada birleşti, aşının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Herkesin Covid-19 aşısı olması gerektiğine şiddetle vurgu yapan uzmanlar, aşının Covid-19’un sonunu getireceğini belirtiyor.

Pilli: Aşı olmazsa olmazımızdır...

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, dünyada birçok hastalığın aşı sayesinde ortadan kaldırıldığına dikkat çekerek, “Covid-19 aşısı olmazsa olmazımızdır” ifadelerini kullandı.

Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğini vurgulayan Pilli “Dünya da şu anda bir klasik yöntemle üretilen aşılar bir de son jenerasyon RNA aşıları vardır. Her iki aşıda güvenilir aşıdır ve her ikisini de biz kullanacağız” dedi.

Türkiye üzerinden Çin aşısının önümüzdeki hafta KKTC’ye ulaşacağını aktaran Pilli, Güney Kıbrıs üzerinden de Avrupa aşılarının geleceğini söyledi.

Güney Kıbrıs’tan gelecek olan aşılara ilişkin net bir tarih olmadığını kaydeden Pilli İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin bu konuya netlik getireceğini ekledi.

Aşı konusunda kimsenin endişesi olmaması gerektiğinin altını çizen Bakan Pilli “Keşke bütün sorunumuz aşı olsaydı. Esas yapmamız gereken herkesin kurallara uyması. Nisan ayına kadar Covid-19’un kontrol altına alınacağını öngörüyorum” dedi.

Gardiyanoğlu: Aşı olmak zorundayız…

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Covid-19’a karşı aşı olunması gerektiğine dikkat çekti.

Devletin aşı olmayı mecburi hale getirmemesi durumunda dahi herkesin aşı olması gerektiğinin altını çizen Gardiyanoğlu “Belki hiçbir devlet, hiçbir sağlık yetkilisi aşı olmayı mecburi hale getirmeyecek ancak ilerleyen süreçte uçağa binebilmemiz için, toplu mekanlara girebilmemiz için veya bir iş başvurusu yaparken, aynı kimlik bilgilerimiz gibi aşı bilgilerimiz de istenecek” ifadelerini kullandı.

Aşının tarihsel önemine dikkat çeken Gardiyanoğlu “Sağlımız için ve özgürce yaşayabilmemiz için aşı yapılmaktan başka hiçbir şansımız yok” dedi.

Siber: Kimse aşı olmaktan çekinmesin…

Bulaşıcı hastalıkların önünün kesilebilmesi işi aşı olunması gerektiğine vurgu yapan Dr. Sibel Siber

“Yüzyıllardır bulaşıcı hastalıklardan bizi kurtaran aşılar olmuştur” dedi.

Döneminin en ölümcül hastalıklarından biri olan çiçek hastalığını hatırlatan Siber, tüm salgınların sonunu getiren formülün aşı olduğunu kaydetti.

Dr. Sibel Siber kimsenin aşı yapmaktan çekinmemesi gerektiğini ekledi.

Rogers: Aşı olmalı mıyız? Evet kesinlikle olmalıyız…

HP Milletvekili, Toplumlu Sağlık Komitesi Üyesi Jale Refik Rogers, toplumun yüzde 60’ından fazlasının aşı olması gerektiğini söyledi.

Normal hayata dönülebilmesi için bu oranın önemli olduğunu vurgulayan Rogers, “Tabi şu anda Covid-19 ile ilgili başka hastalıklara oranla çok daha fazla aşı çalışması bir anda başladı ve şimdi yaklaşık 50 küsur tane de farklı faz çalışmalar devam ediyor.

Farklı yöntemlerle hazırlanmış aşılar var, RNA aşıları var, vektör kullanılarak yapılmış aşılar var, inaktif virüs kullanılarak yapılmış, daha geleneksel yöntemle yapılmış aşılar var. Farklı farklı protein enjekte ederek yapılan aşılar da var.

Bütün bunların arasında tabii ki bazıları faz 3 çalışmalarının daha çok sonuna doğru gelmiş bazıları farklı aşamalarda olan aşılar var. Aşı kesinlikle olmalıyız ama tabii aşı olurken de aşının güvenilirliği, yan etkisi var mıdır yok mudur, etkinliği ne kadardır sorularına da cevap bulmak isteriz” dedi.

İncirli: Covid-19 aşısı karanlıktaki tek ışık…

Covid-19 salgınının hafife alınmaması gereken bir salgın olduğuna dikkat çeken CTP milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli Covid-19 aşısının “karanlıktaki tek ışık” olduğunu söyledi.

Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğine vurgu yapan İncirli “Herkes güvende olmadıkça hiç birimiz güvende değiliz o yüzden dünyanın her yerinde yaşayan her insan aşı olduğunda hepimiz güvende olabiliriz” dedi.

Dünyadaki herkesin eşit ve adil bir şekilde aşıya ulaşmasının önemini anlatan Sıla Usar İncirli, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizdi.

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09/01/2021 10:33