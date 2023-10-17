İngiltere'de bulunduğu dönemde beyin kanaması geçirerek tüm sevenlerini üzen Haber Kıbrıs köşe yazarı arkadaşımız, dostumuz, abimiz Rasıh Reşat'tan müjdeli haber geldi. Reşat, iyi olduğunu ve ülkeye döndüğünü duyurdu.

Rasıh Reşat'ın paylaşımı şöyle:

Sevgili dostlar ve sevenler. Çok sıkıntılı bir rahatsızlık ve meşakkatli bir tedavi sürecinden sonra şükür ki iyiyim ve ülkeme, evime, sizlere, döndüm. Bu süre zarfında maddi ve manevi destek olan, halimi hatırımı soran, dualarını esirgemeyen herkese ve beni hayata döndüren doktorlara minnetimin büyük olduğunun bilinmesini isterim. Binlerce kez teşekkür.