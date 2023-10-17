Rasıh Reşat'tan müjdeli haber

ads ads ads ads
17/10/2023

ads
Rasıh Reşat'tan müjdeli haber

İngiltere'de bulunduğu dönemde beyin kanaması geçirerek tüm sevenlerini üzen Haber Kıbrıs köşe yazarı arkadaşımız, dostumuz, abimiz Rasıh Reşat'tan müjdeli haber geldi. Reşat, iyi olduğunu ve ülkeye döndüğünü duyurdu.

 Rasıh Reşat'ın paylaşımı şöyle:

Sevgili dostlar ve sevenler. Çok sıkıntılı bir rahatsızlık ve meşakkatli bir tedavi sürecinden sonra şükür ki iyiyim ve ülkeme, evime, sizlere, döndüm. Bu süre zarfında maddi ve manevi destek olan, halimi hatırımı soran, dualarını esirgemeyen herkese ve beni hayata döndüren doktorlara minnetimin büyük olduğunun bilinmesini isterim. Binlerce kez teşekkür.

17/10/2023 16:29
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Rasıh Reşat
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.