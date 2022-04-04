Raşit: 200 bin TL fatura ile üretim yapmaya çalışıyoruz….

Ülkemizin yerli un üreticisi ARUN’a gelen elektrik faturası, bir ayda 147 bin TL arttı. ARUN’a geçtiğimiz ay 47 bin TL elektrik faturası gelirken bu ay fatura 194 bin TL’ye yükseldi.

ARUN Direktörü Tolga Ahmet Raşit kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duruma isyan ederek “Evet bu şartlar altında bu ülkede üretim yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şirketinin son iki aylık elektrik faturalarını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Raşit, “Herkes paylaştı ben de paylaşayım; Geçen ay 47 bin TL olan fabrikamızın elektrik faturası bu ay yaklaşık 200 bin TL evet bu şartlar altında bu ülkede üretim yapmaya çalışıyoruz.” dedi.

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04/04/2022 16:57