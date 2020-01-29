Raşit: ARUN, her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında oldu

Kıbrıs Türk tarihinde sembol markalar arasında yer alan ARUN’un Direktörü Tolga Ahmet Raşit, başarı hikayelerini Haber Kıbrıs’a anlattı



Haber Kıbrıs-Gülten Özyakup Sezgin

Fotoğraflar: Bahadır AYNA

ARUN Direktörü Tolga Ahmet Raşit ARUN’un Kıbrıslılar tarafından sahiplenildiğine vurgu yaparak 1958’li yıllardan itibaren Kıbrıslıların Arun’u bir marka haline getirdiğini belirtti.

Ülkemizin önde gelen markalarından ARUN’un Direktörü Tolga Ahmet Raşit, ARUN’un başarı hikayesini Haber Kıbrıs okurları için anlattı.

ARUN’un 1958 yılında kurulduğunu anlatan Tolga Ahmet Raşit, o günden bu güne kendi alanlarında lider bir şekilde yollarına devam ettiklerini vurguladı.

ARUN’un hikayesinin dedesi Mustafa Ahmet Raşit’in girişimleri sonucu başladığını kaydeden Tolga Ahmet Raşit, şirketi babası Kazım Ahmet Raşit’ten devraldığını ve her geçen gün kaliteden ödün vermeyerek büyüttüğünü söyledi.

“ARUN Kıbrıslıların bir markası…”

ARUN’un 1958 yılında Kıbrıs Türkü’nün ilk modern sanayisi olduğuna dikkat çeken ARUN Direktörü Tolga Ahmet Raşit, ARUN’un Kıbrıslılar tarafından sahiplenildiğini vurguladı. ARUN’un savaş döneminde ihtiyaçlılara yardım etmekten asla geri durmadığını anlatan Raşit, Kıbrıslıların ARUN’a minnet duyduğunu aktardı. Savaş döneminde ARUN’un fenerler ile un üretmeye devam ettiğini kaydeden Raşit, “ARUN’a Kıbrıslı Türkler Sahip çıkıyor” dedi.

“Un fabrikaları stratejik öneme sahip”

KKTC’nin ambargolar altında olan bir ülke olduğuna dikkat çeken Tolga Ahmet Raşit, ürettikleri ürünleri ihraç edememenin sorunlarını yaşadıklarını kaydetti.

Un fabrikalarının olası bir savaş durumunda stratejik bir konuma sahip olduğunu belirten Raşit, KKTC’de un fabrikalarına gereken önemin verilmediğini vurguladı.

Yurt dışından ithal gelen un markaları ile yarışamayacaklarını belirten Raşit yerli üreticiye gereken iltimasın gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Kendi fabrikasını farkında olmadan gezdi…

Küçük yaşta iken Gazimağusa’da yaşadıklarından söz eden Tolga Ahmet Raşit, bir okul gezisinde ARUN’u gezdiklerini anlattı. Gezi sonrası eve döndüğünde babasına ARUN’u gezdiklerini anlattığını belirten Raşit, babasının kendisine ARUN’un kendilerinin olduğunu söylediği zaman bundan büyük mutluluk duyduğunu aktardı. Tüm okullara ziyaret etmeleri için kapılarının açık olduğu duyurusunu yapan Tolga Ahmet Raşit, gençlere de seslenerek “ Dürüst olun, yaptığınız işte emin adımlarla ilerleyin” dedi.

HK: Tolga Ahmet Raşit kimdir? Bizlere kendinizden bahseder misiniz?

Tolga Ahmet Raşit: 1974 Yılında Limasol’da doğdum. İlkokulu Şehit Tuncer ilkokulunda, ortaokul ve liseyi Bayraktar Türk Maarif Kolejinde, üniversiteyi California State University Chico’da işletme üzerine tamamladım.

Askerliğimi de bitirdikten sonra ailemin kurduğu ARUN’un başına geçtim. Yaklaşık 20 yıldır ARUN’un başındayım. Ayrıca üç dönemdir de Lefkoşa Türk Belediyesi’nde belediye meclis üyesiyim.

HK: ARUN Fabrikası hakkında bizlere bilgi verir misiniz?

Tolga Ahmet Raşit: ARUN fabrikası 1958 yılında dedem Mustafa Ahmet Raşit tarafından kuruldu. İtalyan Golfetto bu sektörde çok değerli bir kuruluştur. Buradaki fabrikaya İtalyanlar geldi ve burası un fabrikasına göre inşa edildi. İnşaatından bütün makinelere kadar İtalyan Golfetto firması yaptı. Arun fabrikası 1958 yılından beri üretim hayatındadır. Dededen toruna geçti. Üç kuşaktır devam ediyoruz.

HK: Burada neler üretmektesiniz?

Tolga Ahmet Raşit: Burada un, irmik, tam buğday un, beyaz un, pizza unu, lahmacun unu, baklavalık un üretmekteyiz. Yakında çavdar unu, glütensiz buğday unu çıkarmaya başlayacağız. Öncelik olarak un, kepek, irmik, tam buğday, beyaz un çıkmaktadır.

HK: Dağıtım alanlarınızdan bahseder misiniz?

Tolga Ahmet Raşit: Müşterilerimiz fırınlar, restoranlar, oteller, marketler, kafeler, tabi ki en önemli müşterilerimiz ise ev hanımlarıdır. Dağıtım Distribütörümüz Arden Gıda Ltd. tüm adaya dağıtımı yapıyor. Torba olarak 5 kilo, 10 kilo, 25 kilo ve 50 kiloluk torbalarımız var. Yüksek kilodaki torbaları fırınlara kamyonlarla bizler dağıtmaktayız.

HK: Üretici olarak karşılaştığınız sorunlar nelerdir?

Tolga Ahmet Raşit: Birinci sorunumuz KKTC’nin ambargolar altında olması, ihracat hiç yapamıyoruz. Rum tarafından un sahipleriyle görüşüyorum. Onlar ihracattan bahsederken bizde ne yazık ki bu yok. Bütün dünya ülkeleri Amerika da dahil Rum tarafı, Türkiye kısacası herkes için un çok önemli. Stratejik bir savaş durumunda stratejik bir öneme sahiptir un fabrikaları. O nedenle herkes un fabrikalarını korur, çeşitli fonlar korlar. Örneğin, biz Türkiye’ye un satamayız ama, isteyen dünyanın her yerinden ülkeye un getirebilir. Devletten talebimiz bizi paket unda korumasıdır. Biz Türkiye’deki fabrikalarla rekabet edemeyiz. Çünkü onlar bir alımda 50 bin, 60 bin ton buğday alır. Biz bir alımda 3 bin ton alıyoruz. Yani bizim aldığımız indirimle onların aldığı indirim çok farklıdır. Bizde elektrik tüketimi de onlara göre çok fazladır. Yani onlarla rekabet etmemiz imkansız. Ya bize giderlerimizi düşürecekler, ya da bizi koruyacak fonlar konulacak.

HK: Ülkede ekonomi çok da iyi değil, sizin gibi büyük şirketler nasıl ayakta kalıyor?

Tolga Ahmet Raşit: Biz giderlerimizi, harcamalarımızı mümkün olduğunca kısmaya çalışıyoruz. Özellikle son dönemlerde, lüks sayılabilecek şeylerden kısıyoruz. Mümkün olduğunca banka kredisi kullanmadan giderleri kısıtlayarak ayakta kalmaya çalışıyoruz.

HK: İş insanlarına ne gibi önerileriniz var? Başarıyı yakalamak için hangi yol izlenmeli?

Tolga Ahmet Raşit: İş insanlarına yenilikçi olmalarını tavsiye ederim. Yeni iş alanları yaratmalarını, iyi araştırmalarını isterim. Bir sürü ayni içerikli iş yerleri açılması yerine yeniliklere, yeni iş alanlarına yönelmelerini tavsiye ediyorum.

HK: Genç girişimcilere mesajınız nedir? Başarının yolu nereden geçer?

Tolga Ahmet Raşit: Dürüst olsunlar, yaptıkları iş her ne ise müşterilerinin güvenini kazansınlar. Bu çok önemlidir. Makul fiyata kaliteli ürün üretsinler. Basamakları hızı hızlı çıkmamalarını tavsiye ediyorum. Emin adımlarla yavaş yavaş ilerlesinler. Ülkemizde olmayan yenilikler getirsinler.

HK: Röportajımızın sonuna geldik. Bizlere güzel bir anınızı anlatır mısınız?

Tolga Ahmet Raşit: Halkımız tarafından Arun’un sevilmesi beni çok mutlu ediyor. Arun’un Kıbrıs Türk halkına çok yardımları oldu. Savaş yıllarında şimdiki imkanlar yoktu Türkiye’den para gelsin. Memurların ve mücahitlerin maaşını Arun öderdi. Savaş yıllarında fabrikayı karanlıkta çalıştırır un üretilirdi. Ve bir fırınla anlaşıp ekmek üretip çadırlarda kalan halka dağıtılırdı. Bunları ben ailemden değil, hep halkımızdan duydum. Gittiğim yerlerden bunları duymam beni çok mutlu eder. Arun halk tarafından çok seviliyor. Buradan da Kıbrıs Türk Halkına çok teşekkür ediyorum.

Bir anımı daha paylaşmak isterim sizinle. Ben küçükken Gazimağusa’da kalıyorduk. Okul gezisinde bizi Arun fabrikasına götürdüler ve gezdik. Ben fabrikanın bizim olduğunu bilmiyordum. Eve geldiğimde babama Arun un fabrikasını gezdiğimizi söyledim. Sonra öğrendim fabrikanın bizim olduğunu. Öyle de güzel bir anım var.

Buradan şunu da söylemek isterim. Tüm okulları, çocuklarımızı Arun fabrikasını gezmeleri görmeleri için davet ediyorum.

29/01/2020 14:53