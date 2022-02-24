Raşit: Buğday ve un ile ilgili bir sıkıntı kesinlikle yoktur

Arun Direktörü Tolga Ahmet Raşit Haber Kıbrıs'a özel yaptığı açıklamada dünyanın tahıl ambarları diye adlandırılan iki ülkesi Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeler nedeniyle, buğday ve un ile ilgili bir sıkıntı yaşanmadığını belirtirken, yerli üretimin önemine de vurgu yaptı.

Raşit'in açıklaması şöyle:

Dünyanın tahıl ambarları diye adlandırılan iki ülkesi Rusya ve Ukrayna arasında bugün sabah itibariyle başlayan savaşın ülkemizde de halkımız arasında korku ve paniğe yol açtığını gözlemlemekteyim. Bugün buğdaysız, unsuz kalma endişesi taşıyan birçok insan fabrikamızın veznelerine yoğun bir ilgi göstererek un satın aldılar. Ayrıca gün boyunca beni arayan birçok insan ve müşterimiz konu ile ilgili endişelerini dile getirdiler. Öncelikle belirtmek isterim ki halkımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değildir. Arun un Fabrikası olarak yeterli un ve buğday stoklarımız mevcuttur. Fabrikamız her zorlu koşulda olduğu gibi üretimine devam ederek ülkemizin tüm kesimlerine un tedarik etmeye devam edecektir. Yerli üretimin bir ülke için ne kadar önemli olduğu böyle zamanlarda çok daha iyi anlaşılmaktadır. Bu yüzden stratejik öneme sahip yerli un fabrikalarının değeri herkes tarafından iyi bilinmelidir. Tüm halkımız müsterih olsun buğday ve un ile ilgili bir sıkıntı kesinlikle yoktur ve yaşanmayacaktır.

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24/02/2022 20:32