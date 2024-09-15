Raşit: Lefkoşa Türk Belediyesini temsilen Gaziantep'teyiz

Lefkoşa Türk Belediyesi Asbaşkanı Tolga Ahmet Raşit, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Gaziantep Büyük Şehir Belediyesinin davetiyle Lefkoşa Türk Belediyesini temsilen Gaziantep'teyiz" ifadelerini kullandı.Gaziantep'te LTB Meclis Üyesi Mehmet Miralay, Dış İlişkiler sorumlusu Fatoş Arabacıoğlu ve Kıbrıslı şef Tanya Kilitkayalı yer aldı.

"Gaziantep'in insanları çok cana yakın ve konuksever. Yemekleri, baklavası, kebapları tek kelime ile muhteşem. Ben özel bir parentez de Belediye Başkanlari Fatma Şahin'e açmak isterim. Tıpkı halkı gibi mütevazi ve cana yakın." paylaşımında bulunan Raşit, Gaziantep ile Lefkoşamız 15 yıldır kardes belediye olduğunu vurguladı.

Gaziantep Büyük Şehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i Lefkoşa'ya davet ettiklerini belirten Raşit, "bu güzel misafirperverliğin mutlaka bir karşılığı olmalı diye düsünüyorum" ifadelerini kullandı.