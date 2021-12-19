Raşit: Tüm halkımıza ne kadar teşekkür etsem azdır…

ARUN Direktörü Tolga Ahmet Raşit, ARUN Un Fabrikası’nın yarın yeniden açılacağını duyurdu. Tarım Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonrası bu kararı aldıklarını ifade eden Raşit, “Sizlerle beraber direneceğiz ve 65 yıllık mazisi olan Arun un fabrikasını nesilden nesile yaşatmaya devam edeceğiz…” dedi.

Tolga Ahmet Raşit’in açıklaması şöyle:

Tüm Arun ailemize günaydınlar Tarım bakanlığının aldıkları kararın iptaline yönelik olumlu adım atması dolayısı ile Pazartesi günü fabrikalarımızı bir günlük kapanmanın ardından yeniden açıyoruz. Hafta içinde sorunun tam anlamıyla çözümü için fırıncılar ve devlet yetkilileri ile birlikte istişareler yapacağız.

Konunun olumlu noktaya gelmesinin en büyük aktörleri olan sizlere sonsuz teşekkür ederim.

Arun ile ilgili görselleri sayfalarında paylaşan, arayan, soran bizzat fabrikaya gelerek Arun'un ve yerli üretimin yaşaması için çok büyük bir destek veren tüm halkımıza ne kadar teşekkür etsem azdır. Paylaşımlarınızda benden direnmemi istediniz evet size söz veririm direneceğim.

Sizlerle beraber direneceğiz ve 65 yıllık mazisi olan Arun un fabrikasını nesilden nesile yaşatmaya devam edeceğiz… İyi ki varsınız

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19/12/2021 12:30