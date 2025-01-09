Rauf Denktaş 13. ölüm yıldönümünde İstanbul Beylikdüzü’nde de anılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 13. yılında İstanbul Beylikdüzü’nde düzenlenecek bir programla da anılacak.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi, Kıbrıs Platformu ve Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu tarafından, Beylikdüzü Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bu özel etkinlik, Denktaş’ın mücadeleyle dolu hayatını ve mirasını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek program, 13 Ocak pazartesi günü saat 18.30’da başlayacak.

Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taşın basına yaptığı açıklamaya göre programda, Denktaş’ın fikirleri, vizyonu ve Kıbrıs davasına adanmış yaşamı; dostlarının, sevenlerinin ve tanıklarının anlatımlarıyla yeniden canlandırılacak.

Türkan Şoray ve Ediz Hun, Denktaş ile olan dostluklarını ve paylaştıkları özel anıları izleyicilerle buluşturacak. Gazeteci-yazar Nur Batur, Denktaş’ın bilinmeyen yönlerini ve hayatındaki derin izleri anlatacak. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Denktaş ile olan anılarını ve liderlik vizyonuna dair değerlendirmelerini paylaşacak. Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş, “Anılarla Denktaş ve Kıbrıs” başlıklı sunumuyla Denktaş’ın liderlik ruhunu ve mücadele azmini aktaracak.

Programın moderatörlüğünü, usta televizyon sunucusu ve programcısı Gülgün Feyman Budak üstlenecek.

Siyaset, sanat ve akademi dünyasından birçok ismin katılacağı etkinlik, herkese açık olacak.