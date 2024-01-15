Rauf Denktaş konseyin amaç ve önceliklerini değerlendirdi

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) KKTC Ülke Temsilcisi Rauf Denktaş, konsey temsilcisi olarak önceliklerinin, ülkenin yatırım potansiyelini ve fırsatlarını tanıtmak, KKTC ile Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda iş birlikleri geliştirmek ve üye iş insanlarının karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek olduğunu belirtti.

Yazılı açıklama yapan Denktaş, DTİK’in yurt dışında yerleşik bulunan Türk iş insanlarının bir çatı altında buluşmasını sağladığını kaydetti.

Denktaş, “Biz KKTC olarak diaspora değil, bir Türk devletiyiz. Bu nedenle hem Türkiye’nin çıkarları ve imajı için çalışırken hem de KKTC’nin çıkarları ve imajı için çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda sorumluluğumuz iki kat artıyor ve bu sorumlulukları başarıyla yerine getirmekten DTİK KKTC olarak gurur duyuyoruz. Çünkü bu sorumluluk Kıbrıslı Türkler olarak bizim için sadece ticari değil, manevi bir sorumluluk” dedi.

DTİK bünyesinde 83 ülkeden ve 6 kıtadan farklı sektörlerden, iş insanlarının yer aldığını belirten Denktaş, KKTC’de DTİK üyesi iş insanlarının hem kendi ülkelerindeki iş insanları ve girişimcilerle hem de diğer DTİK üyesi ülkelerdeki iş insanları ve girişimcilerle iş birlikleri geliştirip, ortak faaliyetlere imza atma fırsatı bulabildiğini ifade etti.

Konseyin, kamu-özel sektör iş birliği ile tasarlanan sürdürülebilir diaspora stratejisini etkin bir şekilde uygulamaya koyarak, Türk diasporasının dünyadaki en etkin diasporalardan birisi haline getirmeyi amaçladığını belirten Denktaş, “Birbirlerinin sosyal sermayesinden yani insan ağından faydalanan iş insanları aynı zamanda ticari diplomasi yürütme görevini de taşıyor. Siyasi tartışmalardan arınmış bir şekilde yalnızca ülkemizin ve Türkiye’nin refahını ve çıkarlarını yükseltmek adına çalışmalar yürütüyoruz” şeklinde konuştu.