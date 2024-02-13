Rauf Denktaş Kupası Erkekler Şampiyonu Çamlıkspor

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda bu akşam oynanan 12. Rauf Denktaş Kupası Erkekler Finalinde rakibi Vakıflar'ı 3-0 mağlup eden GMB Çamlıkspor kupayı müzesine götürdü.

Müsabakanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Ödül töreni Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya 'nın, Ender Denktaş Vangöl'e anı paketini takdim etmesi ile başladı. Müsabakada görevli hakemlerin anı paketlerini MHK Asbaşkanı Sedat Kılıç takdim etti . Törende son olarak finalist Vakıflar'ın ve şampiyon GMB Çamlıkspor'un kupa ve madalyaları Ender Denktaş Vangöl tarafından takdim edildi.