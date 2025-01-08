Rauf Denktaş’ın Torunu Orhan Kürşad: Onların İdealleri Geleceğimizin Pusulasıdır

Girne Amerikan Üniversitesi’nde merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Kıbrıs Türk lideri Dr. Fazıl Küçük için düzenlenen anma töreninde, Denktaş’ın torunu Orhan Kürşad duygusal ve etkileyici bir konuşma yaptı. Kürşad, gençlere dedesi Rauf Denktaş’ın hayatı, mücadelesi ve Kıbrıs Türk halkı için taşıdığı anlam üzerine önemli mesajlar verdi.

Törende, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve varoluş mücadelesindeki simgesel rolüne dikkat çeken Kürşad, iki liderin sadece halklarının liderleri değil, aynı zamanda özgürlük aşkının ve haklı bir davanın savunucuları olduğunu vurguladı.

“Toprak, Bayrak ve Özgürlük”

Dedesi Rauf Denktaş’ın liderliğini ve kişiliğini anlatan Kürşad, onun halkı için verdiği mücadeledeki kararlılığını şu sözlerle ifade etti:

“Dedem, Rauf Denktaş, halkının geleceğini her şeyin önünde tutan bir liderdi. En zor dönemlerde bile mücadeleden vazgeçmeyen bir iradeye sahipti. ‘Toprak, bayrak ve özgürlük’ onun davasının temelleriydi ve bu değerleri bizlere miras bıraktı.”

Rauf Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmada gösterdiği cesarete vurgu yapan Kürşad, onun her zaman bir devlet kurma iradesine sahip olduğunu belirterek, “Dedem, ‘Söyleyin onlara, burada bir devlet var’ diyerek son nefesine kadar bu kararlılığı taşıdı” dedi.

Kıbrıs Türklerinin Birlik Mesajı

Kürşad, dedesi Rauf Denktaş’ın bağımsızlık ve birlik konusundaki öğretilerine dikkat çekti. Onun, küçük bir toplum olmasına rağmen Kıbrıs Türk halkının özgürlük aşkının en büyük milletlerinki kadar güçlü olduğuna inandığını belirterek, gençlere şu mesajı verdi:

“Unutmayın, kendi gücüne güvenmeyen halklar tarih yazamazlar. Bugün, onun hatırasına sahip çıkarken, kendi gücümüze güvenimizi tazelemeliyiz. İdeallerine sadık kalarak, bu topraklarda onurlu ve özgür bir şekilde yaşamaya devam etmeliyiz.”

Dr. Fazıl Küçük ve Denktaş’ın Ortak Mücadelesi

Kürşad, konuşmasında Dr. Fazıl Küçük’ün Rauf Denktaş ile omuz omuza verdiği mücadeleye de değindi. İki liderin farklı karakterlere sahip olsalar da aynı ideali paylaştığını belirten Kürşad, “Eğer onların yaktığı özgürlük ateşi olmasaydı, bugün burada konuşuyor olamazdık” ifadelerini kullandı.

Gençlere Çağrı: “Sorumluluğu Devralın”

Konuşmasını büyük bir sorumluluk çağrısıyla sonlandıran Kürşad, dedesi Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’ün bıraktığı ideallerin yalnızca geçmişin değil, geleceğin de rehberi olduğunu söyledi.

“Bugün, onların hayatlarından ilham almalı ve mücadelelerini daha ileri taşımak için çalışmalıyız. Çünkü onların idealleri, gelecek nesiller için bir pusuladır.”

Tören, Kürşad’ın konuşmasının ardından büyük bir saygı ve duygusallıkla sona erdi. Katılımcılar, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine önderlik eden bu iki büyük lideri bir kez daha minnetle andı.