Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı'nda çevre düzenlemesi yapılacak

Serdar Denktaş sosyal medyadan, Denktaş Anıtı Çevre Düzenleme İnisiyatifi’nin 5 Ekim Salı günü sabah saat 10.00’dan itibaren bölgenin temizlenmesi, ağaçlandırılması ve düzenlenmesi için çalışmaya başlayacaklarını duyurdu. Denktaş Anıtı Çevre Düzenleme İnisiyatifi’nden yapılan açıklamada, başta Lefkoşa Türk Belediyesi olmak üzere tüm belediyelerden ve halktan katkı bekledikleri ifade edildi.

Denktaş Anıtı Çevre Düzenleme İnisiyatifi’nin açıklamasının tamamı şöyle:

Kurucu Cumhurbaşkanımızın ebediyete intikalinin 10. Yılına girerken o bölgenin atıl bırakılmasına yönelik tepkimizi bir süre önce ortaya koymuştum... Maalesef yaklaşan yerel seçimler nedeniyle, LTB iktidar partilerinden birine ait olmadığı için, konu tam anlamı ile seçim malzemesi meselesine dönüştürülmüş ve anladığımız kadarı ile seçim yasaklarının başlamasına kadar konu ertelenecektir.

5 Ekim Salı günü, sabah saat 10.00dan itibaren, vefasızlardan herhangi bir adım beklemeksizin biz o bölgenin temizlenmesi , ağaçlandırılması ve düzenlenmesi için çalışmaya başlıyoruz.

Başta LTB olmak üzere tüm belediyelerimizden ve halkımızdan katkı bekliyoruz...

Bu aşamada fidan,tohum,gübre, ve kol gücü en önemli ihtiyaçtır..

Vefalı insanımızın çapasıyla küreğiyle , kimisinin bilgisi ve el becerisiyle orayı kısa sürede bugünkünden daha iyi bir noktaya ulaştırabileceğimizden eminim.

Tüm hayatını halkına adamış liderimize vefasızlık yapanlara inat Cumhuriyet Parkı ve Cumhuriyetin Kurucu Denktaş'ın istirahat alanı yeşil ve yaşayan bir çevreye kavuşturulacaktır.

Varsın birileri kurultay ve seçim derdiyle gün geçirmeye devam etsin. BİZ ORDAYIZ

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02/10/2021 22:38