Rauf Raif Denktaş Kupası Erkekler Şampiyonu DAÜ

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15/02/2025

Rauf Raif Denktaş Kupası Erkekler Şampiyonu DAÜ

 

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından bu yıl 13.'sü düzenlenen Rauf Raif Denktaş Kupası Erkekler Finali Atatürk Spor Salonu'nda Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Karpaz Gate Marina arasında oynandı.
Müsabakadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan DAÜ bu anlamlı kupayı müzesine götürdü.
Müsabakanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle müsabakada görevli hakemlere anı plaketleri Yönetim Kurulu Üyesi Ayşen Tansu , finalist KGM ve Şampiyon DAÜ'ne kupa ve madalyaları Ender Denktaş Vangöl tarafından takdim edildi.

 

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TAGS: haber, kıbrıs
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