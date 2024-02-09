Rauf Raif Denktaş Kupası Kadınlar Şampiyonu DAÜ

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09/02/2024

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Rauf Raif Denktaş Kupası Kadınlar Şampiyonu DAÜ

12.Rauf Raif Denktaş Kupası kadınlar final karşılaşması bu akşam Atatürk Spor Salonu'nda oynandı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi ile GMB Çamlıkspor  arasında oynanan final karşılaşmasından 3-1'lik skorla galip ayrılan DAÜ kupayı müzesine götüren takım oldu. 
Her iki takımın da müsabaka boyunca ortaya koyduğu mücadele ve performans izleyiciler tarafından takdirle karşılandı. 
Müsabakanın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları , müsabakada görevli hakemlere anı plaketleri merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın kızı Ender Denktaş Vangöl tarafından takdim edildi.

09/02/2024 22:16
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TAGS: Rauf Raif Denktaş Kupası, Kadınlar Şampiyonu, DAÜ
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