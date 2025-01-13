Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi açıldı

Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi, bugün düzenlenen törenle açıldı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 13.ölüm yıldönümünde düzenlenen açılış törenine; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Merkez Bankası Müdürü Rifat Günay, bazı bakanlar, milletvekilleri, diğer yetkililer ve Denktaş ailesi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Açılış ardından okul gezildi.

-Kal

Törende açılış konuşmasını okul müdürü Rüstem Kal yaptı. Kal, okulun açılışının Kıbrıs Türk halkının liderini anma ve adını geleceğe taşıma açısından tarihi bir günde yapıldığını söyledi.

Kal, çağdaş ve modern bir şekilde yapılan okulun, ülke eğitimine ve kalifiye eleman yetiştirilmesine katkı sağlayacağına inanç belirterek, okulun hayata geçmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti ve Merkez Bankası olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ile tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Tüm paydaşların desteğiyle ülkeye modern çağdaş bir okul kazandırıldığını ifade eden Kal, okul ile ilgili teknik bilgiler verdi, okulun 222 milyon TL’ye mal olduğunu ve eğitime başladığını anlattı.

Kal, okulun altyapısının ise 4 yıl içinde 600 öğrenciye hizmet verecek şeklinde oluşturulduğunu ifade ederek, ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, KKTC'nin kurucusu Denktaş'ın isminin verildiği okulun açılışı ile büyük bir tarihi geleceğe kazandırdıklarını ifade etti.

Bu toprakların vatan olmasına ve gelecek nesillere aktarılmasının önemini göstermesi amacıyla okula Denktaş ismini verdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, okulun hayata geçmesinde emeği geçen bir çok kişi olduğunu kaydetti.

Atatürkçü düşünce içinde okulların geleceğe taşındığını ifade eden Çavuşoğlu, bakanlık olarak yeni dönemde güvenli okullar ve meslek liselerine önem verdiklerini vurguladı.

Hükümet olarak 22 yeni okul yaptıklarını, öğrencilerin can güvenliği için adım attıklarını, geçici sınıflar yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, uluslararası standartlara uygun okullar yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Çavuşoğlu, buna ulaşmak için hükümet olarak çalıştıklarını anlatarak, hükümet üyelerine teşekkür etti.

Ülkeye, eğitime, mesleğe yönelik büyük bir gayretleri olduğunu anlatan Çavuşoğlu, hedeflerinin ülkede dünyaya da, ülkeye de hizmet edecek gençler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, gelecek nesillerin öğretmenlere emanet olduğunu da ifade ederek, öğretmensiz, eğitimsiz bir toplum olamayacağına işaret etti. Çavuşoğlu, öğretmenlere teşekkür ederek, okulun ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Çavuşoğlu, okul yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, konuşmasına Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesini başlatan Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ı anarak başladı.

"Bugün tarihi bir gün” diyen Başbakan Ünal Üstel, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın adının bugün açılan okulla geleceğe taşınacağını söyledi.

Hükümet için eğitimin öncelikleri olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel Üstel, çağı yakalamak ve gençlerin çağdaş bir şekilde eğitim alması için yeni açılan okulun ihtiyaç olduğunu belirtti. Başbakan Üstel, devlet ve özel sektör işbirliği ile Türkiye Cumhuriyeti katkılarıyla okulun ülkeye kazandırdığını kaydetti.

Girne bölgesine de bir meslek lisesi kazandırmak için önümüzdeki günlerde temel atılacağını söyleyen Üstel, okulun ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Denktaş’ı rahmetle andı, okulun hayat bulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tatar, okulun hızlı bir şekilde tamamlandığını ve ülkeye kazandırıldığını ifade ederek, kurucu Cumhurbaşkanının adının verildiği okulun ilelebet yaşayacağını kaydetti.

-"Bu okulda eğitim alacak, geleceğe yürüyecek öğrenciler ara eleman değil, aranan elemanlar olarak yetişecek"



Bu okulda eğitim alacak, geleceğe yürüyecek öğrencilerin ara eleman değil aranan elemanlar olarak yetişeceklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerin ülkenin kalkmasına, geleceğine, meslek hayatına büyük katkısı olacağını ve KKTC’ye hizmet edeceğini ifade etti. Tatar, öğretmenleri de, gençlere ve geleceğe yaptıkları katkılardan dolayı tebrik etti.

Güven, barış, huzur içinde devletin geleceği için öğretmenlere büyük görev düştüğünü belirten Tatar, “Esas olan devlettir, devlete sahip çıkacak gençlerdir” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, kendilerine düşen görevin de, devlet kurulana kadar ödenen bedelleri unutmadan ve unutturmadan geleceğe taşımak olduğunu söyledi.

Ülkede barışı sürdürmek için çalıştıklarını ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü ve Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinden asla vazgeçmeyeceklerini ifade eden Tatar, “Yarım asırdır kazandıklarımızı bir imza ile kaybedecek değiliz, böyle bir imzayı atacak biri de yoktur” dedi.

Yapılan yatırımların, bölgeye büyük bir değer getirdiğini belirten Tatar, “KKTC gelişmeye kalkınmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, okulun ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin etkinlikleri ile Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş anıldı.

Törende, okulun yapımına katkı sağlayan Merkez Bankası Müdürü Rifat Günay ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'e, Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel tarafından plaket takdim edildi.

Törende, Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından da, okulun yapımına katkı koyanlara plaket verildi.