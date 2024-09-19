Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi Yeni Eğitim Yılına Hazır

Lefkoşa Metehan bölgesinde yapımı devam eden Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi, yeni eğitim yılına yetiştirildi.

2025 yılı içerisinde teslimi yapılması beklenen okul, Kamacıoğlu Group’un yoğun mesaisi sonrasında yeni eğitim yılı başlamadan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na teslim edilecek.

Yüzde 90’lık kısmı tamamlanan okulda, atölyelere yönelik kısa bir çalışma kalırken, öğrencilerin eğitim süreci aksatılmadan Ekim 2024’de inşaat tamamen bitmiş olacak.

10 bin metrekarelik inşaat alanı içerisinde inşaa edilen okulda 40 sınıf tamamen, atölyelerin bir kısmı da kısmen tamamlandı. Pasta bölümü için özel mutfak, sergi alanları ve kütüphanesi ve atölyeleri ile tam teşekküllü bir okul kampusu, belirlenen tarihten önce eğitim bakanlığına tamamen teslim edilmiş olacak.

Kamacıoğlu Group Direktörlerinden Doğukan Kamacıoğlu, ülkede yaşanan okul sorunu göz önüne alarak Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi yapımına ciddi ağırlık verdiklerini söyledi.

Akademik yılın başlamasına engel olmayacak şekilde sınıf teslimine hazır olduklarını belirten Kamacıoğlu, “İhale sürecinden önce atölyelerin tamamı, pastacılık bölümü, kütüphane ve sergi salonunun teslimini de yapacağız. Vatandaşlık bilinci içerisinde, var olan sıkıntıları göz önüne alarak, 365 iş gününden önce okulumuzu eğitim bakanlığımıza teslim edeceğiz. Devam eden inşaat alanları ise, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi etkilemeyecek” dedi.