Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi’nin temel atma töreni ertelendi

ads ads ads ads
13/01/2024

ads
Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi’nin temel atma töreni ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan proje doğrultusunda Lefkoşa Metehan bölgesinde yapılacak Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi’nin bugün yapılacağı duyurulan temel atma töreni, olumuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ismini taşıyacak okulun temelinin, devlet yetkililerinin ve Denktaş ailesinin katılımıyla bugün saat 12.30’da törenle atılacağı açıklanmıştı.

Yeni tören tarihi daha sonra duyurulacak.

13/01/2024 11:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.