Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi’nin temeli atılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan proje doğrultusunda Lefkoşa Metehan bölgesinde yer alacak olan Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi’nin temeli, 13 Ocak Cumartesi günü atılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ismini taşıyacak okulun temeli, devlet yetkililerinin ve Denktaş ailesinin katılımıyla cumartesi günü saat 12.30’da gerçekleştirilecek törenle atılacak.

7 bin metrekarelik bir alanda inşa edilecek Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi, modern eğitim olanakları sunmak üzere 5 ana bloktan oluşacak ve 28 derslik, 14 laboratuvar, 6 atölye, idari ofisler, kütüphane, çok amaçlı salon ve revir gibi modern donanımlara sahip olacak.

KKTC’nin 13’üncü meslek lisesi olarak eğitime kazandırılacak Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi, KKTC Merkez Bankası’nın katkılarıyla yapılacak.