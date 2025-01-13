Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük, Ercan Havalimanı’nda anılıyor

   KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük Ercan Havalimanı’nda da anılıyor.

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13/01/2025

Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük, Ercan Havalimanı’nda anılıyor

   KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük Ercan Havalimanı’nda da anılıyor.

   T&T Havalimanı İşletmeciliğinden verilen bilgiye göre, giden yolcu bölümüne iki liderin fotoğraflarının yer aldığı ışıklı panonun yanı sıra ön tarafına da yolcuların anı fotoğrafı çektirmeleri için iki liderin 3 boyutlu maketleri konuldu. Yolcular ve havalimanına gelen misafirler iki liderin maketlerinin yanında anı foroğrafları çektirip onları anıyor.

   T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü saygı ve özlemle andıklarını ifade ederek, “Dr. Küçük ve Denktaş, Kıbrıs milli davası ile özdeşleşmiş iki liderdir. Rauf Raif Denktaş ve Dr. Küçük yaşamları boyunca benimsedikleri ve sonuna kadar mücadelesini verdikleri ülkülerinden hiçbir sapma göstermeden kararlı ve inançlı şekilde sürdürdüler. Cennet mekânlarında Ruhları Şad Olsun” dedi.

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TAGS: haber, kıbrıs, Rauf Raif Denktaş, Dr. Fazıl Küçük, Ercan Havalimanı
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