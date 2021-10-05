Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarında çevre düzenlemesi yapıldı

Denktaş Anıtı Çevre Düzenleme İnsiyatifi, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıtının bulunduğu bölgede temizlik ve ağaçlandırma başlattı. Etkinliğe Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş ve kızları Ender Denktaş Vangöl ile Değer Denktaş da katıldı





Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Serdar Denktaş, çevreyle ilgili düzenlemenin bir günde tamamlanamayacağını sadece bugün değil, devamlı orada olacaklarını söyledi.

Denktaş, temizlik, daha sonraki günlerde de çimlendirme ve peyzaj çalışması yapacaklarını kaydetti.

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05/10/2021 11:08