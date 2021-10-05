Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarında çevre düzenlemesi yapıldı
Denktaş Anıtı Çevre Düzenleme İnisiyatifi tarafından Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarında bugün çevre düzenlemesi yapıldı.
05/10/2021
Denktaş Anıtı Çevre Düzenleme İnsiyatifi, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıtının bulunduğu bölgede temizlik ve ağaçlandırma başlattı. Etkinliğe Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş ve kızları Ender Denktaş Vangöl ile Değer Denktaş da katıldı
Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Serdar Denktaş, çevreyle ilgili düzenlemenin bir günde tamamlanamayacağını sadece bugün değil, devamlı orada olacaklarını söyledi.
Denktaş, temizlik, daha sonraki günlerde de çimlendirme ve peyzaj çalışması yapacaklarını kaydetti.
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